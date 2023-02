USA kaasab riigi relvajõud 53 miljardi dollari suurusesse kiibiprojekti

USA kaubandusminister Gina Raimondo ütles, et Pentagon hakkab saama tipptasemel kiipe, mis on toodetud 53 miljardi dollari suuruse kiipide seaduse alusel raha saanud tehastes.

Washington tahab tagada, et USA kiibitööstus suudab varustada sõjaväge kaasaegsete kiipidega. USA võimud muretsevad aga üha rohkem, et riik sõltub liiga palju imporditud kiipidest. Seetõttu tahab USA nüüd arendada kodumaist kiibitööstust.

Raimondo ütles, et USA ostab praegu rohkem kui 90 protsenti oma kiipidest Taiwanilt, vahendas The Wall Street Journal.

"Iga keerukas sõjavarustus, iga droon ja satelliit, need kõik toetuvad kiipidele," ütles Raimondo.

USA suurendab riigi toetusi strateegilistele tööstussektoritele. Washington tahab tugevdada tarneahelate sõltumatust ja luua juurde uusi töökohti. Pooljuhtide sektor saab riigilt 53 miljardit dollarit. Raimondo ütles, et kaubandusametnikud loodavad ka kaitse- ja luurekogukondade toetusele.

Uus kiibiprogramm sisaldab tingimust, et kaitse ja riikliku julgeoleku ametnikud saavad juurdepääsu uutes tehastes toodetud kiipidele. "USA sõjavägi ei suuda praegu hankida tipptasemel kiipe maismaal asuvatest rajatistest, seetõttu on kriitilised sõjalised süsteemid tarnehäirete suhtes haavatavad," seisab programmi kirjeldavad dokumendis.

Kiipide seadus kiideti USA-s heaks eelmisel aastal, kuna Hiina investeerib üha rohkem raha pooljuhtidega seotud tööstusesse. Raimondo sõnul peab riik aga kaasama veel ka eraettevõtjad ja riskikapitali.

USA ja välismaised firmad on avalikustanud juba enam kui 40 projekti, mille koguinvesteering on umbes 200 miljardit dollarit. Euroopa Liit, Jaapan ja Lõuna-Korea laiendavad samuti oma toetusprogramme, et suurendada kodumaist tootmist. Mõned analüütikud eeldavad, et see võib tulevikus kaasa tuua kiipide ülepakkumise.