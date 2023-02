Politsei: tankivrakk ei ole mälestuskoht

Kumm ütles "Ringvaates", et politsei hinnangul ei ole tankivrakk ohukoht, kuid näha on, et osad inimesed soovivad viia sinna lilli.

"Mis nende eesmärk on, eks see jääb nende inimeste pähe. Küll aga on tegemist eksponaadiga, mis on pandud sinna välja, nagu rändkunst või ka museaalid liiguvad linnast linna, neid näidatakse. See pole koht, kuhu seda (lilli) panna, see pole mälestuskoht. Tegemist on ekspositsiooniga, mis näitab välja sõjakoledusi, aga samas näitab ka, et agressorit on võimalik võita ja see peaks meie Eesti inimesi panema kaasa elama ukrainlastele, rohkem toetust avaldama ukrainlastele," kommenteeris Kumm.

"Seda, et keegi on sinna lilli viinud, ei saa pidada suureks ohuks. Küll aga me ei peaks seda tolereerima, sest mulle jääb mõistmatuks, mis eesmärgil seda tehakse. Me kõik loeme ju ridade vahelt ja saame aru, et eesmärk on agressori toetamine ja see pole okei," lisas politseinik.

Kummi sõnul on lillede või muude esemete tanki juurde viimine ka väärteokorras karistatav. Ühe väärtemenetluse on politsei sellega seoses juba ka alustanud.

"Korrakaitseseadus sätestab, et selleks mitte ettenähtud kohta prahi või esemete jätmine on karistatav. Me ka seda käsitleme sellisena, sest lillede asetamiseks seal ettenähtud kohta pole ja seda lugu me käsitlemegi sellisena. Kindlasti ma ei julgusta inimesi minema seda katsetama. Seda tanki valvab ka turvamees, kes pidevalt jagab ka sõnumit, et see pole õige koht, viige ära. Kui tekib konflikt, siis sekkub ka politsei ja alustamegi vajadusel menetlust," selgitas Kumm.

Ta rõhutas samas, et Eestis ei ole mõttevabadus keelatud, kuid agressiooni toetava mõtteviisi avalik jagamine on keelatud.

See, kas tankivraki viimine lisaks Tallinnale ka teistesse Eesti linnadesse, võib politseile tööd juurde tuua, sõltub Kummi sõnul ikkagi sellest, kuidas inimesed Tallinna praktika näitel aru saavad, mis on lubatud või mis mitte. "Meie soov on anda sõnum, et see pole mälestuskoht Vene sõdurile, vaid eksponaat, mis peaks näitama Eesti toetust Ukrainale," lisas ta.