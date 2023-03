Venemaa süüdistab Ukrainat sabotaažigrupi saatmises Brjanski oblastisse

Vene võimude teatel võitlevad nad Ukrainaga piirnevad Brjanski oblastis Ukraina diversantide vastu. Väidetavalt võtsid diversandid ka ühes poes pantvange. Vene julgeolekuagentuur FSB koos Vene kaitseministeeriumile alluvate jõududega alustas Vene võimude teatel operatsiooni väidetava sabotaažigrupi vastu, vahendas Interfaks.

Brjanski kuberner Aleksander Bogomaz väitis, et diversandid tapsid ühe inimese. Lisaks olevat nad tunginud kahte külla, võttes ühes pantvangi kohalikud elanikud. Diversantidega võitlevad Rosgvardia sõdurid, vahendas varem Vene riiklik uudisteagentuur Tass. Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov nimetas ründajaid terroristideks.

Podoljak nimetas toimunut Vene provokatsiooniks

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak nimetas Twitteri kaudu Brjanskis toimuvat Venemaa klassikaliseks provokatsiooniks, millega Vene võimud tahavad enda inimesi hirmutada õigustamaks rünnakut teise riigi vastu kui samal ajal inimesed vaesuvad. Podoljak väitis lisaks, et partisanitegevus Venemaal muutub üha tugevamaks ja agressiivsemaks ning "enda partisane peaks kartma..." täpsustamata selle väite sisu.

Ukraina kaitsejõudude põhjaringkond hoiatas eraldiseisvalt, et vastane võib korraldada provokatsioone Ukraina relvajõudude diskrediteerimiseks.

Putin: tegu on terrorirünnakuga

Venemaa president Vladimir Putin teatas neljapäeva pärastlõunal, et Brjanskis toimuv on terrorirünnak, vahendas Interfaks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis varem, et president Vladimir Putin tühistas Brjanski olukorra tõttu oma reisi Lõuna-Venemaal asuvasse Stavropoli.

Vene presidendi administratsioon teatas varem, et Brjanskis toimuvast ülevaade ka Vene presidendile Vladimir Putinile. Putinile raporteerisid ses osas Vene kaitseminister Sergei Šoigu, FSB direktor Aleksander Bortnikov ja Vene Rahvuskaardi Rosgvardia direktor Viktor Zolotov ning Brjanski oblasti kuberner Aleksander Bogomaz.

Venemaa on varemgi süüdistanud Ukraina diversante Brjanski ründamises. Detsembris väitis FSB, et likvideeris piirkonnas neljaliikmelise Ukraina rühmituse.

Vene vabatahtlike korpus: jutud tapmisest ja pantvangide võtmisest on propagandistide valed

Eraldiseisvalt teatas Telegramis Vene vabatahtlike korpus (Русский Добровольческий Корпус), et jutud Brjanskis laste tapmisest ja pantvangide võtmisest on Vene propagandistide valed. Väidetavalt läksid korpuse vabatahtlikud Brjanski oblastisse, et näidata kaasmaalaste, et on lootust relv käes Vene režiimi vastu võidelda.

Vene vabatahtlike korpus võitleb Ukraina vägede koosseisus Venemaa vastu ning pole teada kuivõrd nende tegevus neljapäeval oli Ukraina valitsusega koordineeritud. Korpus moodustati 2022. aasta augustis.

Koos teatega oli sama Telegrami konto kaudu edastatud videosõnum, kus on taktikalises vormis näha kahte meest koos korpuse lipuga. Teates lubati saata hiljem videotõendeid enda seiklustest Brjanski oblastis.

Olulised lood: Korpus tegi 45 võitlejaga reidi Brjanski oblastisse

Sõltumatu Vene uudisteportaal Važnõe Istori (olulised lood) teatas, et nendega suhtles üks Vene vabatahtlike korpuse võitleja, kelle sõnul osales korpuse reidis Brjanski oblastisse 45 võitlejat. Väidetavalt nägi võitleja ühte haavata saanud piirivalvurit ning tema sõnul vange ei võetud ning tehti hoopis varitsus kahele Vene soomustransportöörile BMP.

Praegu ei ole võimalik sõltumatult kindlaks teha Brjanski oblastis toimunud ja toimuva asjaolusid.

Ukraina sõjaväeluure: tegu on Vene-sisese konfliktiga

Ukraina sõjaväeluure esindaja Andri Jusovi sõnul on Brjanski oblastis toimuv Venemaa kodanike vaheline siseriiklik konflikt, vahendas Ukrainska Pravda. Jusovi sõnul on Venemaa suur ebastabiilne riik, mida painavad rahvusvahelised, sotsiaalsed ja poliitilised vastuolud.