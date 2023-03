Riik suurendas PERH-ile antavat laenu 20 miljonini

Möödunud aasta augustis andis valitsus PERH-ile majandustegevuse ja vajalike käibevahendite tagamiseks arvelduskrediiti 10 000 000 eurot kolmeks aastaks kuni 1. septembrini 2025.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Alina Roditšenko ütles, et tegemist on arvelduskrediidi suurendamisega, mis on vajalik kõrgest inflatsioonist tingitud kulude kasvu tõttu.

"Arvelduskrediiti planeeritakse PERH-i poolt kasutada jooksva kuusisese rahavoo ning likviidsusriskide paremaks juhtimiseks. Struktuuritoetuste abil elluviidavad ehitusinvesteeringud vajavad kuni toetuste laekumiseni samuti finantseerimist sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla rahavoost. Struktuuritoetuste abikõlblikkuse periood lõpeb ning projektid peavad olema lõpetatud 2023. aastaga," ütles Roditšenko.

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu ütles ERR-ile, et rekonstrueerimistöödeks vajaliku rahaga.

"Oleme praegu rekonstrueerimas Mustamäe meditsiinilinnaku palatikorpuse osakondasid ja teeme sinna ka isolatsioonipalateid. Samuti rekonstrueerime Ädala tänaval verekeskust," sõnas Peedu.