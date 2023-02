PERH avas uue vähiravikorpuse

Y-korpuses on 134 voodi- ja 32 ravitoolikohta ning ehitus läks maksma 53 miljonit eurot.

Uude hoonesse on ette nähtud kanjonid neljale magnetresonantstomograafile, esialgu jääb osa neist tühjaks.

Nädala jooksul kolitakse osakonnad ringi ning patsiente hakatakse uues haiglaosas ravima 6. märtsil.

Uues korpuses paranevad märgatavalt päevaravile tulnud haigete tingimused.

"Siin on oluliselt parandatud onkopatsientide ravivõimalusi ja just keemiaravi päevaravi võimalusi, kus seni patsiendid peavad ootama fuajees, siis nad peavad ootama pikemalt, et jõuda ravitooli, et saada keemialahust. Nüüd kindlasti raviprotsess kui ka logistika toimib paremini," rääkis PERH-i juht Agris Peedu.

"MRT, tõesti, meil on kaks tükki paigaldatud, meil on nelja kanjoni võimekus, aga väga lihtne põhjus, mis on kurb põhjus, me otsime alles radioloogia tehnikuid ja radiolooge. Kui me need leiame, siis kaks kanjoni paneme täiendavaid MRT täis," lisas ta.