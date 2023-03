Raport: sõjapõgenike mõju Eesti rahvastikule jääb oodatust väiksemaks

Ukraina sõjapõgenike võimalik Eestisse jäämine lükkab Eesti rahvastiku vähenemist mõnevõrra edasi, kuid sisserände mõju on võrreldes varasema prognoosiga lühiajalisem, selgub Arenguseire Keskuse raportist "Ukraina sõjapõgenikud Eestis – rahvastik ja lõimumine".

Sõja alguses eeldas Arenguseire Keskus oma stsenaariumites, et Eestisse jääb elama kas 10 000, 30 000 või 60 000 inimest. "Eeldasime, et sõjapõgenike sündimus ja suremus ei erine Eesti kodanike sündimusest ja suremusest, kuid aastaga oleme rohkem teada saanud saabunute soolisest ja vanuselisest jaotusest ning see mõjutab seda, milliseks võib kujuneda Eesti rahvastik tulevikus," ütles Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso.

Eelmise aasta prognoosis hindas Arenguseire Keskus Eesti rahvaarvu kasvu sõjapõgenike mõjul suuremaks, kuna suurem naiste osakaal sisserändajate seas suurendab sündimust.

Viimastel andmetel on Eestisse saabunud meeste osakaal eeldatust suurem ning uuendatud vanuselise ja soolise jaotuse tõttu võib oodata rahvaarvule avalduva positiivse mõju kiiremat taandumist.

Näiteks kui Eestisse jääb püsivalt elama 30 000 sõjapõgenikku, tõstab see Eesti rahvaarvu sõjaeelsest tasemest kõrgemaks 19 aastaks, kuid varasemalt oli prognoositud 22 aastat. 60 000 põgeniku lisandumine tõstaks Eesti rahvaarvu 34 aastaks, varasema prognoosi järgi koguni 40 aastaks.

"Selleks et Eesti rahvastik sajandi lõpuks ei kahaneks, on vaja sündimuse kasvu vähemalt 10 protsenti või positiivset rändesaldot keskmiselt 3900 inimest aastas või mingit kombinatsiooni sündimuse kasvust ja positiivsest rändesaldost," ütles Masso.

Alates sõja algusest on sotsiaalkindlustusameti andmetel Eestisse sisenenud 122 554 inimest, kellest lahkunud 55 792 ja jäänud 66 762 inimest.

Statistikaameti andmetel lisandus Eesti elanike hulka mullu 31 584 Ukrainast pärit elanikku. Ligi kahekordne erinevus sotsiaalkindlustusameti andmetega võrreldes tuleneb sellest, et vaid osa Eestisse saabunud sõjapõgenikest on taotlenud ja saanud ajutise kaitse, mis on võrdsustatud elamisloaga.

Eesti elanikkonna toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele on seni olnud kõrge ning ukrainlaste siirdumist tööellu on toetanud senine majanduse käekäik ja töökäte puudus. "Jahenemine majanduses tähendab ettevõtete vähenenud värbamissoove, mis tõstab elanikkonna töötuse määra. See omakorda mõjutab ka Ukrainast pärit inimeste rakendumist Eesti tööturul," lisas ekspert.