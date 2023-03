Lillemüüjad valmistuvad juba naistepäevaks

Naistepäev on lillemüüjatele üks aasta töörohkemaid päevi. Tallinnas Viru tänaval lilli müüv Jelizaveta ütles, et müük on lausa kümme korda suurem kui tavaliselt. Seda kinnitab ka äsja olnud sõbrapäev.

"Sõbrapäeval ma olin tööl ja vaadates seda, kui palju oli tavapäeval – umbes tuhat, – sõbrapäeval oli mingi kümme tuhat," ütles Jelizaveta.

Hortese turundusjuht Riina Ruus rääkis, et hoolimata mitmekülgsest lillevalikust on naistepäeva hitiks jätkuvalt tulp.

"Tulp moodustab kogu müügist umbes 65 protsenti. Teisel kohal on nartsiss ja siis järgnevad roosid, kimbud ja teised lilled," lausus Ruus.

Jelizaveta ütles, et lilli tuleb mitu korda rohkem ka sisse osta, et kõikidele soovijatele neid jaguks.

"Kolm korda rohkem. Näiteks tulpe on praegu meil laos 7000 ja tuleb veelgi täna," lausus Jelizaveta.

Ruus ütles, et naistepäevaks valmistumine põhineb aastatepikkusel kogemusel.

"Sel aastal me prognoosime umbes sama suurt müüki, kui oli eelmisel aastal. Nii et meil on aastate baas ees ja selle järgi me siis teame, palju osta," lausus ta.

Kuigi ka lillede sisseostuhinnad on läinud kallimaks, proovivad müüjad hindu taskukohasena hoida, et säiliks ikka lillerõõm.

"Kui tarnija paneb hinda üles, siis peame ka. Aga me hoiame ja loodame. Me ei taha väga kallilt neid müüa," lausus Jelizaveta