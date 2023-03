Arras: Reformierakonna edu tagas keskendumine julgeolekule

Mitmeid Reformierakonna valimiskampaaniaid vedanud konsultatsiooniettevõtte Miltton tegevjuht Annika Arras ütles Vikerraadio "Valimisstuudios", et Reformierakonna edu tagas keskendumine julgeolekule ja erakonnajuhi Kaja Kallase tugev kuvand välispoliitikas.

Arras ütles, et Reformierakonna edu tagas keskendumine teemale, mis on hetkel ühiskonnas kõige olulisem ja valuline koht - julgeolek.

"Ma usun, et Reformierakond mingis mõttes seda teekonda alustas juba 2015. aasta riigikogu valimistel, kus laoti esimene vundament selle osas, et Reformierakonda nähti kui julgeolekuküsimustes kompetentset erakonda, siis tehti algust ja ilmselgelt antud olukord, mille Putin Ukrainas esile kutsus soosis ka seda, milline oli Reformierakonna poliitiline varasem platvorm. Üsna kindel on see, et Kaja Kallase personaalne väga tugev Eesti esindamine väljaspool koduriiki on olnud kindlasti see, mis tõi talle personaalselt tugeva tulemuse ja mis laienes ka erakonna brändile," rääkis Arras.

Arrase sõnul on selge, et Reformierakond moodustab järgmise valitsuse.

"Ma usun, et esimesed läbirääkimiste alged tehakse ära juba täna õhtul. Tasub kindlasti jälgida seda, kes kellel külas käib ja nagu Kaja Kallas ütles välja vahetult enne valimisi, et kui vähegi võimalik, siis juba uue nädala esimestel päevadel tahavad nad öelda, kellega valitsust moodustama hakatakse. Hetke tulemus näitab küll seda, et see saab olema võimalik," lausus Arras.

Rääkides Keskerakonnast, pakkus Arras, et Jüri Ratas võtab nüüd kätte ja asub erakonda tugevdama.