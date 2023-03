Seeder: EKRE taktikaliselt valitud vastandumine oli suur viga

Seeder tunnistas, et Isamaa oli moraalselt valmis, et saab tulevases riigikogus senisest vähem kohti, kuid soovis siiski paremat tulemust kui saadud kaheksa kohta.

Seedri sõnul Isamaa oma valimiskampaaniaga alt ei läinud, kuid valimistulemust mõjutas EKRE ja Reformierakonna vastandumine.

"Ma arvasin, et tabasime (valijate soove) väga hästi. Peamine põhjus on ikkagi vastandumine ehk polariseerumine, mis tõi kasu eelkõige Reformierakonnale. Pean seda vastandamist suureks veaks, eelkõige EKRE poolt taktikaliselt valitud vastandamine, mis lõhestas omakorda loomulikult ka ühiskonda, aga toitis eelkõige Reformierakonda. Isamaa jäi selle vastandamise vahele. Me korduvalt ka kampaania käigus rõhutasime, et me ei soovi sellist vastandumist ja soovime defineerida poliitikat läbi poliitika sisu ja läbi teemade. Aga see ei jäänud domineerima ja arvan, et see oli üks peamisi põhjusi," kommenteeris ta.

Seeder loetles samas kolm teemat, mis Isamaale lisahääli ei toonud.

"Üks on pensionireform, mida ma pean väga õigeks ja mille tulemusi näeme aastate või aastakümnete pärast ja suudame anda õige hinnangu, aga mis meile ei lisahääli ei toonud. Eestikeelne haridus – Isamaa on ainus erakond, kellel on praktiliselt venekeelse elanikkonna hulgas nullprotsendiline toetus. Ja perehüvitiste eelnõu, mida me ei suutnud inimesteni viia ja mis kujunes ka osaks vastandumisest, kus suuri ja väikeseid perekondi vastandati. Nii et ma arvan, et need on kolm suurt põhjust, mida ise ka teadsime, mis on seotud riskiga, mis ei pruugi meile edu tuua," selgitas Seeder.