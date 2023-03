Perling: hirm ja hirmutamine võitsid

Perling rääkis, et arvestades seda, kui lühikese ajaga Parempoolsed suutsid moodustada valimisteks täisnimekirja, on erakond omamoodi ikkagi võitnud, vaatamata riigikogust välja jäämisele.

"2,3 protsenti (toetust) ja need hääled, ma julgen öelda, on julgete inimeste kvaliteethääled. Need annavad meile väga tugeva vundamendi," sõnas ta.

Parempoolsed paistsid Perlingu hinnangul valimistel silma eelkõige sellega, et sõnastasid valimiste teema majandusvaldkonnas.

"Kui mõtleme nende kampaania alguste peale, siis raha külv, igale poole lubadused oli ikka päris korralik. Ja alles siis, kui parempoolsed tõesti hakkasid rääkima mõistuse häälest ja sellest, et raha ei tule seina seest, siis me nägime, et ka suured võtsid neid jutupunkte üha omaks," rääkis ta.

Perlingu hinnangul võitis seekordsetel valimistel hirm. "Eks ta kurvaks tegi, et hirm ja hirmutamine sedapuhku võitsid. Hirmuga on selline lugu, et selle vastu ratsionaalsete argumentidega on väga raske saada. Ja sedapuhku juhtus mõistuse häälega siis nii," ütles Perling.