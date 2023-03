Gruusia parlamendis läks taas välisagentide seaduse tõttu kähmluseks

Gruusia parlamendis läks vastuolulise välisagentide seaduseelnõu arutelu käigus kähmluseks. Seaduse vastu on protestid ka Gruusia parlamendi ees. Kriitikute sõnul piiraks välisagentide seadus Gruusias sõnavabadust ja demokraatiat.

Gruusia seadusandjad läksid omavahel kähmlema vastuolulise välisagentide seaduse arutelu käigus. Seaduseelnõu kriitikute sõnul piiraks see inimeste vabadusi, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

Gruusia parlamendi ees tugevdati protestide tõttu julgeolekumeetmeid. Parlamendi ees protestivad inimesed nõuavad eelnõust loobumist.

Välisagentide seaduse vastuvõtmist toetab praegu Gruusias võimul olev erakond Gruusia Unistus – Demokraatlik Gruusia (Kartuli Otsneba – Demok'rat'iuli Sakartvelo). Seaduse jõustumisel nõutaks nendelt Gruusia organisatsioonidelt, kes saavad rohkem kui viiendiku enda rahastusest välismaalt enda registreerimist välisagendina.

Välisagentide seaduse kriitikute sõnul on see Venemaa sarnase 2012. aasta seaduse koopia, millega on piiratud sõltumatute ajakirjanike ja demokraatlike institutsioonide tööd.

Vastuolulise seaduseelnõu kohta on muret väljendanud avalikult muret nii Ameerika Ühendriigid kui ka Euroopa Liit.

USA välisministeeriumi esindaja Ned Price'i sõnul ohustavad kõik selle eelnõu poolt hääletanud saadikud Gruusia euroatlandi tulevikku. Samuti kahjustaks see eelnõu seaduseks saades Gruusias demokraatiat ja sõnavabadust, kuna välisraha saajaid hakatakse stigmatiseerima.

Sama seaduseelnõu tõttu tekkis kähmlus Gruusia parlamendis ka eelmise nädala neljapäeval, 2. märtsil.

Veebruaris lubasid rohkem kui 60 Gruusia meediaväljaannet ning kodanikuühiskonna organisatsiooni, et nad ei kavatse seda seadust järgida, vahendas Euractiv.

Gruusia president Salome Zurabišvili on varem lubanud eelnõu vetostada, kuid Gruusia parlament võib tema veto tühistada.