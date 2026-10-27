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Loodusmuuseum läheb püsiekspositsiooni teostaja hankega teisele katsele

Eesti
Taru loodusmaja, kuhu kolib ka loodusmuuseum.
Taru loodusmaja, kuhu kolib ka loodusmuuseum. Autor/allikas: Mait Ots / ERR
Eesti

Loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni rajamine sai tagasilöögi, kui esimene hange kukkus sobivate pakkumiste puudumisel läbi. Muuseum kuulutas nüüd välja uue kolme miljoni eurose hanke, et leida teostaja Eesti muuseumimaastiku viimase kümnendi ühele suurimale projektile.

Eesti loodusmuuseumi direktori kohusetäitja Egle Hecht ütles, et loodab püsiekspositsiooni hanke pakkujate seas näha ettevõtteid nii Eestist kui ka väljastpoolt, kes on varem sedalaadi muuseumiprojekte ellu viinud.

"Tegemist on Eesti muuseumimaastiku kohta väga suure rahvusvahelise hankega, mille sarnast viidi viimati läbi enam kui 10 aastat tagasi Eesti Rahva Muuseumit luues," lausus Hecht.

Hankega otsib loodusmuuseum uue püsiekspositsiooni projekteerimistööd ja selle alusel näituse teostamist. Hanke kogumaksumus on 2 812 950 eurot.

Loodusmuuseumi püsiekspositsiooni rajamise varasem hange kukkus läbi.

"Tuumnäituse esimesele hankele esitati kokku kolm pakkumist, millest kahjuks ükski ei kvalifitseerunud. Kuna tegu oli valdavalt maailma juhtivate näituseid ehitavate loovagentuuridega, kes tihti riigihangetel ei osale, siis selgus, et nad mõistsid hanke tingimusi vääriti ja tegid pakkumiste esitamisel vigu. Uue hankega püüame sarnaseid olukordi vältida," lootis Hecht.

Rahvusvahelise ideekonkursi tulemusel kavandas tuumnäituse "Kooselu kunst" näituse Hollandi ettevõte, kes lõi tavapärase loodusmuuseumi topiste assortii asemel midagi täiesti uut ja Eestis seninägematut, kirjeldas Hecht.

"Uue Eesti loodusmuuseumi tuumnäitus on nii ideelt, suuruselt kui ka teostuselt senisest mastaapsem ja erakordsem," selgitas Hecht.

Hecht rääkis, et muuseumi uus tuumnäitus jutustab looduse ja inimese kooselu lugu läbi Eesti looduse.

"Igas peatükis on inimene üks tegelastest, võrdne teiste seas. Teada-tuntud ja silmaga nähtavate liikide kõrval rõhutame mikroelustiku rikkust ja selle kooselu teiste elusolenditega. Räägime eri suhetest looduses, puudutades ka näiteks seda, kuidas mõjutab rikas loodus kultuuri ja keelt ning vastupidi. Uus püsiekspositsioon pakub midagi kõigile vanusegruppidele, olles ligipääsetav ja võttes arvesse erinevaid külastajaid," lausus Hecht.

Eraldi planeerib loodusmuuseum ka väikelastele suunatud näitust, kus lapsed saavad loodust tundma õppida viisil, mis toetab nende loomulikku uudishimu – kus võib katsuda, ehitada, uurida ja ronida, ilma hirmuta midagi valesti teha. 

Loodusmuuseum avaneb tervikuna 2028. aastal

Hange koosnebki kahest osast: loodusmuuseum otsib nii püsinäituse kui ka väikelastele mõeldud näituse teostajat, kes kavandatu muuseumisaalis ellu ärataks. 

"Lastenäituse avame koos muuseumi esimese ajutise näitusega 2027. aastal ehk selle teostamiseks on vähem aega, püsinäituse aga 2028. aastal. Seetõttu on ka hange kaheks jaotatud," lausus Hecht.

Hecht ütles, et loodusmuuseum avatakse esimese näitusega uksed 2027. aastal, nagu on algusest peale planeeritud. "Millal täpselt 2027. aastal uksed avame, selgub loodetavasti aasta lõpuks," sõnas Hecht. 

"Loodusmaja Taru valmides asub ka muuseum alles hoonesse sisse kolima ning näitusi ehitama ja üles seadma. Hoone valmimine annab meile võimaluse ekspositsiooni rajamisega alustada," lausus Hecht.

Esimesena avatakse uues loodumuuseumis ohtlikest ilmanähtustest kõnelev ajutine näitus koos väikelastele suunatud ekspositsiooniga. Muuseum tervikuna avaneb 2028. aastal, mil avatakse ka püsinäitus. Hankelepingus on projekteerimistööde ja näituse teostamise tööde lõpptähtpäev eeldatavalt 6. aprill 2028.

Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on kuu aja pärast, 23. novembril. Tööd rahastatakse välisvahenditest (ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2021–2027) ning keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist.

Toimetaja: Mari Peegel

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