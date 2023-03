Gruusias jätkuvad protestid hoolimata võimupartei lubadustest

Gruusia pealinnas Tbilisisis jätkusid neljapäeval ja reedel protestid hoolimata sellest, et riigis võimul olev erakond Gruusia Unistus lubas palju kriitikat põhjustanud välisagentide seaduseelnõu tagasi võtta, vahendas Reuters. Reedel hääletati eelnõu menetlusest välja.

Protestijad nõudsid neljapäeval, et Gruusia valitsus selgelt Venemaa eeskujul koostatud eelnõust lõplikult ja täielikult loobuks ning ei üritaks tulevikus seda mingil veidi muudetud kujul ikkagi vastu võtta. Samuti nõudsid protestijad kõigi varem meeleavaldustel vahistatud inimeste viivitamatut vabastamist.

Protestid jätkusid ka reedel ning kohale tulnud inimeste sõnul ei olnud Gruusia võimupartei hiljutised lubadused veenvad. Reedel toimus Gruusia parlamendis plenaarsessioon, kus oli vastuolulise eelnõu teine lugemine. Esimesel lugemisel toetas teisipäeval eelnõu 76 rahvasaadikut, meenutas Mtavari.

Teise lugemise käigus toetas eelnõu ainult üks rahvasaadik – Gruusia Unistuse fraktsiooni kuuluv Dito Samkharadze. Eelnõu vastu hääletas 35 rahvasaadikut ning kokku osales parlamendi istungil 112 rahvaesindajat.

Gruusia kriminaalpolitsei direktor Teimuraz Kupatadze väitis, et politsei kasutas protestijate vastu proportsionaalset jõudu. Samuti süüdistas Kupatadze protestijaid vägivalla kasutamises, kuna politsei pihta visati nii põlevaid objekte, pürotehnikat kui ka Molotovi kokteile. Gruusia võimude teatel sai protestide käigus viga 58 siseministeeriumi töötajat, vahendas Mtavari.

Kupatadze lubas, et ründajad tuvastatakse ning neid karistatakse seaduse täie rangusega. Samas teatas Gruusia siseministeerium, et 7. ja 8. märtsi protestide käigus vahi alla võetud isikud vabastatakse. See oli ka üks protestijate nõudmistest.