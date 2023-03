Valgevene opositsioon ERR-ile: me ei ole võitlusest loobunud

Valgevene endiste jõuametnike organisatsioon Bypol kinnitas, et kahjustas nädala eest Minski lähedasel lennuväljal asunud Venemaa luurelennukit. Valgevene opositsionäärid ütlesid intervjuus "Välisilmale", et kuigi võim on vastupanu osutamise kodumaal karmide meetmetega raskeks muutnud, ei ole nad võitlusest loobunud.

Satelliidikaadrid Minski lähedaselt Matšulištši lennuväljalt pärinevad üle-eelmisest nädalast. Suurt seent meenutav radarisüsteem kuulub hinnalisele Beriev A-50 luurelennukile, millel on olnud oluline roll õhurünnakute korraldamisel Ukrainas. Valgevene võimud avaldasid lennukist eelmisel nädalal video, kinnitades, et sellega on kõik korras. Lukašenko režiimi teenistusest lahkunud jõuametnikke koondav Bypol näitas aga oma videos, et toimetasid seal ringi lihtsate droonidega.

Bypoli juht Aljaksandr Azarav ütles, et Bypoli partisanidel õnnestus pääseda lennuvälja lähedale ja droonide abil korraldada kaks plahvatust lennukil.

"Plahvatused ei olnud suured, sellepärast ei ole piltidel näha suuri kahjustusi, vaid üksnes tumedaid laike," rääkis Azarav.

Azaravi sõnul oli diversiooniakt jätkuks varasematele rünnakutele raudteel ja see ei jää viimaseks.

"Lukašenko on öelnud, et tema vabatahtlikult kuhugi ei lähe, teda võib välja viia üksnes jalad ees, pidades silmas, et surnuna. Milline valik Valgevene rahvale siis on jäänud? Ainult relvastatud vastupanu," lisas Azarav.

Bypoli staap asub Varssavis, opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja oma Vilniuses. Tsihhanovskaja poliitnõunik Aljaksandr Dabravolski ütles, et lennuki kahjustamine näitab valgevenelaste jätkuvat vastupanu.

"Me peame kasutama erinevaid meetodeid režiimile surve avaldamiseks, et peatada agressioon ja Valgevene osalus selles. Üheks võimaluseks on protestid, aga neid on Valgevenes praegu väga raske korraldada, kuna järgnevad repressioonid. Iga päev toimuvad kohtuistungid, iga päev arreteeritakse inimesi. Aga lisaks ühiskondliku ja rahvusvahelise surve tekitamisele on vaja ka selliseid aktsioone," ütles Dabravolski.

Eelmisel nädalal mõistis Minski kohus kümneks aastaks vangi Nobeli rahupreemia laureaadi, Viasna inimõiguste ühenduse juhi Ales Bjaljatski. Karistused järgnevad praegu aga väikseimatelegi sammudele ja pelgalt lipulehvitamise eest ei taha keegi vangi minna, samas ei tähenda see, et inimeste suhtumised oleksid muutunud.

"Kui riigis valitseb koonduslaager, siis ei saa seal pidevalt aktiivselt tegutseda. Sellegipoolest me teame, et paljud organisatsioonid tegutsevad. See on suunatud sellele, et mingeid korraldusi mitte täita, et isegi ametnikud venitaksid ebaseaduslike otsuste täideviimisega," lausus Dabravolski.

Ka Aljaksandr Azarav ütles, et inimeste seisukohad ei ole muutunud ning inimesed lihtsalt ootavad õiget hetke. "Need inimesed, kes osalevad meie aktsioonides, on valmis aktiivselt tegutsema, nad ei ole valmis lippu lehvitama, aga nad on valmis lennukit hävitama. Selles on suur vahe," ütles Azarav.

Valgevenelased on ühtlasi jätkuvalt valdavalt vastu Ukrainasse sõdima minemisele. Samal ajal töötab täistuuridel režiimi propagandamasin ja samm-sammult liigub Venemaa Valgevene alla neelamise suunas.

"Käib venestamine. Pannakse kinni Valgevene koole. Kui räägid valgevene keeles, siis peab sind miilits kinni ja võtab vastutusele ekstremismi eest. Valgevene rahvuslikke sümboleid käsitletakse ekstremismina. Seadusandlust muudetakse sarnasemaks Venemaa omale. Ja Valgevene armee üle on antud voli käsutada Venemaa peastaabile," rääkis Azarav.

Dabravolski lisas, et valgevenelaste enamus ei soovi Venemaaga liituda. "Kui ühendada üks osapool, kel on sada korda rohkem võimalusi teise osapoolega, kellel on sada korda vähem võimalusi, siis on selge, kes on tähtsam. Ma arvan, et enamus valgevenelasi tahab juba seda protsessi peatada," ütles Dabravolski.