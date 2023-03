Ukraina: Vene ohvitserid hakkasid Vuhledari all mässama

Ukraina sõjaväe teatel hakkasid Venemaa ohvitserid Vuhledari linna lähedal mässama. Palgasõdurite firma Wagner juht Jevgeni Prigožin ähvardas aga, et Venemaa rinne võib Ida-Ukrainas kokku variseda, kui Kreml ei saada tema võitlejatele juurde laskemoona.

Ukraina teatel hukkus eelmisel kuul Vuhledaris iga päev umbes 300 Venemaa võitlejat. Ukraina teatel toimus Vuhledaris kolme nädala jooksul suur lahing, mille käigus kaotas Venemaa vähemalt 130 tanki ja soomukit. Ukraina väed jätkavad Vuhledari kontrollimist.

Ukraina sõjaväe teatel hakkasid Venemaa ohvitserid Vuhledari linna lähedal mässama. "Kõrgemad ohvitserid keeldusid uue mõttetu rünnaku alustamisest, nagu nõudsid nende saamatud komandörid. Nad pidid murdma läbi hästi kaitstud Ukraina positsioonidest," teatasid Ukraina sõjaväelased.

Ukraina sõjaväelaste väiteid pole võimalik sõltumatult kontrollida. Hiljuti kaebasid mobiliseeritud võitlejad Putinile saadetud videos, et neist on saanud kahuriliha, vahendas The Times.

Venemaa vägede seas on märgata üha rohkem segadust. Venemaa palgasõdurite firma juht Jevgeni Prigožin ähvardas, et Venemaa rinne võib Ida-Ukrainas kokku variseda, kui Kreml ei saada tema võitlejatele juurde laskemoona. Hiljuti väitis aga Prigožin, et tema võitlejad jõudsid Bahmuti kesklinna.

Prigožin hoiatas, et laskemoonaga seotud viivitused takistavad Vene vägede edasiliikumist. "Kui Wagner praegu Bahmuti ümbrusest taganeb, siis kukub rinne kokku," ütles Prigožin. Sõjapealik väitis samuti, et tema esindaja ei tohi viibida Venemaa "sõjalise erioperatsiooni" peakorteris.

Eelmisel kuul süüdistas Prigožin kaitseministrit Sergei Šoigut ja kindralstaabi ülemat Valeri Gerassimovit riigireetmises, kuna kaitseministeerium ei saada Wagnerile piisavalt laskemoona. Wagneri ridades võitleb kümneid tuhandeid sõdureid, osa võitlejaid värbas Prigožin otse vanglast.