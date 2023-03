President jättis nn punamonumentide seaduse välja kuulutamata

President Alar Karis jättis välja kuulutamata riigikogus 15. veebruaril vastu võetud nn punamonumentide avalikust ruumist teisaldamise seaduse ehk ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse, kuna see on vastuolus põhiseadusega.

"Vastuvõetud seaduse paragrahv 1 lõige 1 on õigusselgusetu ning seetõttu vastuolus põhiseaduse paragrahv 13 lõige 2," sõnas president Karis.

Riigikogus vastuvõetud seaduse paragrahv 1 lõige 1 ütleb: "Hoone avalikult nähtav osa, samuti avalikult eksponeeritud monument, skulptuur, mälestusmärk ja muu selline rajatis ei tohi olla vaenu õhutav ega toetada või õigustada okupatsioonirežiimi või agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemist."

Riigipea selgitas oma otsuses, et seletuskirja järgi on seaduse eesmärk keelata ja eemaldada avalikust ruumist sellised rajatised, mis riivavad ühiskonna õiglustunnet või kujutavad ohtu Eesti julgeolekule.

"See on legitiimne eesmärk, kuid keelatud rajatised on seaduses määratletud väljendiga, millele pole ka tavapäraste tõlgendamismeetoditega võimalik anda ühemõttelist sisu," märkis Karis.

Seaduse seletuskirjast nähtub, et keelatud rajatiste all on mõeldud eeskätt neid, mis seonduvad Nõukogude võimu tegevusega. "Keeld ise on aga sõnastatud palju laiemalt. Sellises olukorras peab seaduse rakendaja tegema oletusi selle kohta, mida ebaõnnestunud sõnastusest hoolimata tegelikult silmas peeti," kritiseeris president.

Õigusselguse põhimõte nõuab, et seadus oleks piisavalt selge ja arusaadav, võimaldamaks igaühel riigi tegevust ette näha ja kohandada oma tegevust sellele vastavalt, lausus president Karis. "Lisaks kallutab ebaselgelt sõnastatud keeld riski vältimiseks eemaldama rajatisi või hoiduma rajatiste püstitamisest, mille eemaldamine avalikust ruumist pole seadusandja eesmärk," lisas ta.

Veebruari keskel võttis riigikogu vastu punamonumentide avalikust ruumist teisaldamise seaduse, millele riigikogu õigus- ja analüüsiosakond oli eelnevalt hävitava hinnangu andnud. Nimelt näitas analüüs, et juba nõuetele mittevastava ehitise määratlus ei ole üheselt arusaadav ega seega põhiseadusega kooskõlas.