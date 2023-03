Ratas: oli selge, et Reformierakond ei soovi Keskerakonda valitsusse

Ratase sõnul rääkis ta Reformierakonna esimehe Kaja Kallasega esmaspäeval telefoni teel nii maksusüsteemist, julgeolekust ja muudest Eesti elu tähtsatest teemadest. Ratas ei soovinud öelda, milline teema põhjustas kahe erakonna vahel erimeelsusi.

"Loomulikult on meil teemasid, kus meie põhimõtted ei ole sarnased. Oli neid, kus me nägime ühisosa ja oli neid, kus me ei leidnud ühisosa," sõnas ta.

Ratas rääkis, et kuulates Kaja Kallase teisipäevast sõnavõttu, kus ta oma otsuse teatavaks tegi, ei tekkinud muljet, et Reformierakonnal oleks olnud soov luua koalitsioon, kus on ka Keskerakond partneriks.

"Ma arvan, et Reformierakonnal oli see pilt selge juba pühapäeva õhtul peale valimisi, et partneriteks saavad Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraadid," lausus Ratas.

Prognoosides loodava koalitsiooni eluiga, ütles Ratas, et see sõltub koalitsioonilepingust. "See annab kindlasti aluse selleks, kas sellel koalitsioonil on pikk iga või mitte. Ja ma pean silmas seda, et kas selles leppes Eesti elu väga tõsised murekohad leiavad lahendust või ei leia. Majanduslangus jõuab nelja kuni kuue kuu pärast tööjõuturule, see tähendab paljude töökohtade kaotust, tööpuuduse tõusu. See on üks küsimus. Kindlasti energeetikasektor on teine küsimus. Kolmas, mis on oluline, on tervishoiu lisarahastus. Ja neljandaks, kõik erakonnad lubasid ju pensionitõusu. Kuidas nüüd uus koalitsioon selle ära lahendab," rääkis Ratas.

Reformierakond otsustas teisipäevasel juhatuse koosolekul, et teeb ettepaneku koalitsioonikõneluste alustamiseks Eesti 200-le ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.