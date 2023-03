Analüüs: Vene mobiliseeritute kaebevideod tulenevad Donbassi kaotustest

Sel aastal on sagenenud Venemaalt mobiliseeritud meeste kaebevideod, kus kurdetakse kehva väljaõppe ja varustuse üle. Sõjandusanalüütikute sõnul tuleneb see asjaolust, et need mehed saadetakse korvama endiste separatistide üksuseid, mis on Ukraina positsioone rünnates kandud suuri kaotusi.