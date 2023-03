Harrastuspüüdjad võtavad Peipsi järvistul kalastamiseks jääoludest viimast

Kuna Räpina sadama juures on jää piisavalt paks, siis sõitsid paljud kalastajad Lämmijärvele mootorsaaniga. Kuid neil kalameestel, kes olid tulnud jalgsi, tuli kogu varustus kelguga kaasas kanda.

"Vanasti öeldi, et las tuleb märtsikuu, siis hakkab kala tulema, aga ma olen tähele pannud, et ei tule teda midagi rohkem. Kaks päeva tagasi käisime sõbraga Kolkjal, sealt sai ka väikese "supp-praad-magustoidu" kätte – paarkümmend ahvenat. Sõber sai natuke rohkem, aga minule piisab. Ma ei ole selline, et kott peab täis olema. Kui ühe kala kätte saad, siis võib juba võileiva välja võtta ja nautida ja vaadata, kuidas asi edeneb," rääkis Viljandi kalamees Romi.

Lämmijärv on ka talvel kalastajate seas hinnatud, sest sealt on lootust saada erinevat liiki kala.

"Peipsi järvistus on võimalik kätte saada 36 erinevat liiki kala, millest küll kuus peaks olema keelatud, ülejäänud kõik on võimalik. Põhiline, mida taga aetakse, on ahven. Muidugi, sellel talvel on jälle koha ennast näidanud siin. Ja praegu, mida kevade poole, siis Läti härrad ja daamid üritavad särge võimalikult palju välja tuua," rääkis Räpina sadama kapten Marko Kajasalu.

Oli kalamehi, kes panid tuulevarjuks lausa telgi püsti, teised käisid ringi ning puurisid uusi püügiauke, kuid keskpäeval ei soovinud ei lätlased ega ka kohalikud kalamehed kalasaagist veel midagi rääkida.

"Kui nüüd paljalt saagi pärast käia, siis ei tasu käia, mina vähematl ütlen nii. Aga lihtsalt tuled, hingad värsket õhku. Sa oled ikka looduses, liigud. Mõni läheb jõusaali, mõni tuleb jää peale," rääkis Tartu kalamees Olev.