USA tagab kõigile Silicon Valley Banki klientidele nende hoiused täismahus

Ameerika Ühendriikide finantsregulaatorid otsustasid tagada hiljuti valitsuse poolt suletud Silicon Valley Banki (SVB) hoiustajatele kõik nende hoiused selles pangas täies ulatuses. USA võimud võtsid eelmisel nädalal Silicon Valley Banki enda kontrolli alla.

Hoiuste tagamine peaks suurendama kindlust pangandussektori suhtes. Meetmest teatasid pühapäeval ühiselt USA rahandusministeerium, Föderaalreserv ning Föderaalne hoiuste tagamise korporatsioon (Federal Deposit Insurance Corp.), vahendas The Wall Street Journal.

Peale SVB hoiuste tagamise võeti pühapäeval valitsuse kontrolli alla New Yorgis tegutsenud Signature Bank, mille peamised kliendid olid krüptoettevõtted. Ka Signature Banki hoiustajatele tagab USA valitsus nende hoiused täies mahus. Nii Föderaalreserv kui ka USA rahandusministeerium kinnitas, et nad kasutavad erakorralisi meetmeid täiendava raha leidmiseks, et vältida pangajooksu teistele pankadele.

USA valitsusametnikud otsustasid määrata nii SVB kui ka Signature Banki finantssektorile süsteemse mõjuga pankadeks, mis annab regulaatoritele suuremad volitused tagamaks muidu kindlustamata hoiused. Ametnike sõnul saavad SVB hoiustajad oma hoiustele esmaspäeval ligi.

USA rahandusministeeriumi esindaja täpsustas The Wall Street Journalile, et tehniliselt ei ole hoiuste tagamine pankade ülevõtmine, kuna valitsus ei kaitse selle meetme raames aktsiate ja võlakirjade omanikke. Siiski on meede erakordne, kuna tavapäraselt tagatakse hoiused maksimaalselt ühe hoiustaja kohta 250 000 dollari ulatuses.

Föderaalvalitsuse hinnangul ei peaks USA valitsus hoiuste tagamisega raha kaotama, kuna see raha saadakse tagasi, kui toimub pankade erihindamine. USA valitsus püüdis varem SVB panka oksjoniga maha müüa, kuid otsustas selle läbikukkumisel tagada hoopis hoiused.

Silicon Valley Bank ja Signature Bank on kõige silmapaistvama avaliku kuvandiga finantsasutused, mis on saanud kannatada USA Föderaalreservi intressimäärade tõstmise tõttu, hindas The Wall Street Journal. USA keskpank on viimase aasta jooksul tõstnud intressimäärasid etappide viisi kokku 4,5 protsenti, mis on kiireim intressimäärade tõstmine alates 1980-ndatest aastatest.

Majandusleht The Wall Street Journal hindas nädalavahetusel, et kokku varisenud Silicon Valley Bank (SVB) kasvas laenuraha toel liiga kiiresti.