WSJ: SVB kokkuvarisemine annab tunnistust probleemidest pankade järelevalves

Kokku varisenud Silicon Valley Bank (SVB) kasvas laenuraha toel liiga kiiresti ning riskid varitsesid kogu aeg silmapiiril, kirjutab The Wall Street Journal. Analüütikute sõnul viitab SVB juhtum probleemidele panganduse järelevalves.

Silicon Valley Banki ebaõnnestumine taandub lihtsale veale – see kasvas liiga kiiresti, kasutades lühiajalist raha, mille laenas hoiustajatelt, kes võisid igal ajal tagasimaksmist nõuda. Lisaks investeeris pank selle raha pikaajalistesse varadesse, mida ta ei suutnud või ei tahtnud müüa, vahendab The Wall Street Journal.

Kui intressimäärad kiiresti tõusid, kaasnesid sellega kahjumid, mis sundisid panka proovima kaasata uut kapitali. See hirmutas hoiustajaid, kes tõmbasid oma raha kahe päevaga pangast välja.

Kui USA föderaalne pangandusjärelevalve võttis reedel Silicon Valley Banki varad üle, tõstatas see ajalehe hinnangul küsimuse, kuidas said regulaatorid lasta pangal nii kiiresti kasvada ja võtta nii suurt intressimäära riski.

SVB kokkuvarisemine ei olnud sel nädalal ainus probleemne pank. Lisaks teatas üks suuremaid krüptovaldkonna panku Silvergate Capital, et sulgeb uksed.

"Nende kahe juhtumi tagajärg on tõestus märkimisväärsest järelevalveprobleemist," kommenteeris pangandussektori järelevalve nõustamisfirma Federal Financial Analyticsi juhtivpartner Karen Petrou. "Selleks meil ongi pankade hindajad ja seda nad peaksidki tegema," lisas ta.

Mõlema panga peamine järelevalvaja on USA föderaalreserv.

Ajaleht kirjutab, et mõlema ettevõtte riskid varitsesid silmapiiril. Nende bilansis kajastus varade ja hoiuste kiire kasv ning raamatupidamise aruannetes oli näha võlakirjade hoiuste kasvav kahjum.

SVB kasvastas hoiuseid aastaga pea kaks korda. 2021. aasta lõpus oli emafirma SVB Financial Groupi varade kogumaht 211 miljardit dollarit, aasta varem oli see 116 miljardit. 2022. aasta lõpuks oli SVB kasvanud USA suuruselt 16. laenuandjaks.

Leht märgib, et SVB kokkuvarisemine oli suuruselt teine panga maksejõuetuse juhtum USA ajaloos ja on seni suurim proovikivi finantskriisi järgsele järelevalvearhitektuurile, mille eesmärk on olnud sundida panku riske vähendama ja neid hoolikamalt jälgima.

"Kiire kasv peaks alati olema järelevalveasutustele vähemalt kollane lipp," ütles endine föderaalserervi kuberner Daniel Tarullo, kes oli pärast finantskriisi keskpanga järelevalve juht.

Selle põhjuseks on asjaolu, et riskikontrollid ja puhvrid võimalike kahjude vastu ei kasva sageli samas tempos koos uute riskidega, mida kiiresti kasvavad pangad võtavad.

Lisaks oli ligi 90 protsenti SVB hoiustest kindlustamata.

"200 miljardi dollariline pank ei tohiks likviidsuse tõttu ebaõnnestuda," ütles Bostoni föderaalreservi juht aastatel 2007 kuni 2021 Eric Rosengren

"Nad oleksid pidanud teadma, et nende portfell on riskikapitali poole kaldu ja riskikapitali ettevõtted ei taha oma hoiustega riskida. Seega oli suur tõenäosus, et kui riskikapitali portfelli ettevõtted hakkaksid raha välja tõmbama, teeksid nad seda massiliselt," lisas ta.

Nii SVB-l kui ka Silvergate'il olid vähem koormavad likviidsusreeglid kui suurematel pankadel.

TD Cowen Washingtoni uurimisrühma analüütik Jaret Seiberg ütles, et nende kahe panga nurjumise valguses võiks järelevalveasutused likviidsusreeglid üle vaadata, kohandades kõrge kvaliteediga likviidsete varade hoiustamise nõudeid pankadele, kelle rahastamisallikad ulatuvad jaehoiustest kaugemale.

Pangad võtavad regulaarselt lühiajalist laenu, et anda pikemaks perioodiks laenu. SVB bilanss keskendus aga pikaajalistele varadele, et sisuliselt tootluse abil tulemusi tugevdada, aga seda halvimal võimalikul ajal ehk vahetult enne föderaalreservi intresside tõstmist. See viis panga suure kahjumini, mille tõttu kliendid suurema tõenäosusega raha pangast välja soovisid võtta.