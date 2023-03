Iraani režiim andis armu 22 000 protestijale

Iraani režiim teatas, et andis armu 22 000 protestijale, kes arreteeriti üleriigiliste meeleavalduste käigus.

Iraani kohtujuht Gholamhossein Mohseni Ejehi ütles esmaspäeval, et riik otsustas anda armu 22 000 inimesele, kes arreteeriti ulatuslike meeleavalduste käigus, vahendas Deutsche Welle.

"Seni on antud armu 82 000 inimesele, nende hulgas on 22 000 inimest, kes osalesid meeleavaldustel," ütles Ejehi.

Teheran ei avaldanud üksikasju selle kohta, mille eest protestijatele armu anti. Islamiriik teatas veebruaris, et on kinni pidanud kümneid tuhandeid inimesi, kes osalesid meeleavaldustel.

Protestid puhkesid Iraanis juba eelmise aasta septembris pärast 22-aastase Mahsa Amini surma politsei vahi all. Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei väitis varem, et protestid on USA poolt organiseeritud.