Finantsekspertide hinnangul USA pankade probleemid Euroopasse ei kandu

Eesti eksperdid ei usu, et kahe USA panga kokkukukkumine kandub üle Euroopa ja Eesti pangandusse. Euroopa pankade aktsiad langesid esmaspäeval küll järsult, kuid Eesti Panga hinnangul oli see emotsionaalne reaktsioon.

Eesti Panga hinnangul tegeles Silicon Valley Bank (SVB) kitsa majandussektoriga ja ei peaks pangandust laiemalt mõjutama.

"Kui vaadata SVB panga probleemidele otsa, siis suuresti on need seotud tema ärispetsiifikaga ja tõenäoliselt ka vale riskijuhtimisega. Kui vaadata praegust olukorda USA panganduses, siis praegu on see seotud tõesti üksikute pankadega. Samuti on Föderaalreserv võtnud ette meetmeid, et nakkusoht teistele pankadele oleks võimalikult väike," kommenteeris Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

"Need on sellised sõltumatud juhtumid. Nad on olnud suunatud väga väikesele kliendisegmendile. Siin sellist mõju teistele sektoritele ja geograafiliselt laiemale piirkonnale näha ei ole. Eriti nüüd, kui USA regulaator on andnud kindluse, et kõik hoiused saavad välja makstud, mistõttu põhjust paanikaks ei ole," ütles ka LHV finantsjuht Meelis Paakspuu.

Tõrsi sõnul ei ole praegu mingit informatsiooni, et mõni suurem Euroopa pank oleks raskustesse sattunud, kuigi pankade aktsiad langesid järsult.

"Täna me ei näe otsesid seoseid Euroopa pankade finantsseisule. Aktsiahindades mõju on olnud ja see on suuresti seotud sellega, et aktsionärid saavad raskuste korral pangast raha viimasena. Ja määramatus selle sündmusega seoses on olnud suur," rääkis Tõrs.

Pisut pihta võib siiski saada idufirmade sektor.

"Veidi võib mõju olla, sest kui kokkuvõttes idufirmad on olnud väga palju mingi väikese hulga pankade juures ja neil pankadel ei lähe praegu kõige paremini, siis idufirmade osas investorite hirmud ka veidi kasvavad," selgitas Paakspuu.

Iduettevõtlust toetava Startup Estonia juhi Eve Peetersoni kinnitusel oli ka mõnel Eesti firmal raha SVB-s, kuid mingeid likviidsusprobleeme pole praegu tekkinud. Ka pole näha investorite eemaldumist.

"Kõik sellised pangandusega seotud mured on tihti seotud spekulatsioonidega ja hirmudega. Võib-olla ka praegu siin, mis juhtus, oli hirm enne, kui asi üldse päris tegudeni jõudis. Praegu ei ole investorite poolt kuulda mingit tagasilööki selles valguses," rääkis Peeterson.