Hussar kuulis Slava Ukraini ümber tekkinud kahtlustest veidi enne valimisi

MTÜ Slava Ukraini ümber lahvatanud kahtlustusest kuulis Eesti 200 juht Lauri Hussar paar päeva enne valimisi. Kuigi praegu ei ole veel selge, kas Slava Ukraini annetusi on sihipäraselt kasutatud, on ka teistel Ukrainasse annetusi edastanutel probleeme olnud.

Pühapäeval teatas MTÜ Slava Ukraini, et alustab revisjoni, et teha kindaks, kas organisatsioonile annetatud raha on Ukrainas kasutatud otstarbekalt või mitte. Kahtlustus puudutab ka organisatsiooni juhti, Eesti 200 poliitikut Johanna-Maria Lehtmet. Eesti 200 esimees Lauri Hussar kuulis kahtlustusest Lehtmelt endalt kaks päeva enne valimisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mina sain sellest teada kaks päeva enne valimisi ja seda rääkis mulle Johanna-Maria Lehtme ise. Ja ta ütles muu hulgas ka seda, et nendel kahtlustel ei ole mitte mingisugust alust. See on kogu informatsioon, mida mina tean," ütles Hussar.

"See on üks kord, mil me Johanna-Maria Lehtmega sellel teemal rääkisime ja ta informeeris meid sellest ja kuna tema selgitused olid sellel hetkel ammendavad, siis me ei näinud põhjust ka sellel teemal rohkem midagi üle korrata,"M sõnas Hussar.

Kuni revisjoni tulemusi pole, on Hussari hinnangul mõistlik päevapoliitika ja Ukraina abistamine lahus hoida.

MTÜ Slava Ukraini esindajad revisjoni läbiviimiseni teemat ei kommenteeri. Äsja aastaseks saanud organisatsioon on annetusi kogunud 6,5 miljoni euro eest.

Ettevõtte juhatusse kuulub vaid üks liige - Johanna-Maria Lehtme. Nüüd leidis Slava Ukraini nõuandev kogu, et juhatust tuleb laiendada. Ka Vabaühenduse Liidu juhi Kai Klandorfi sõnul on see mõistlik.

"Kui me näeme, et võib-olla töötajaskond on väike ja pigem organisatsioonis on hästi suur vabatahtlike baas, siis mingist hetkest neid tegevusi on lihtsalt nii palju, et üks inimene ei pruugi jõuda," rääkis Klandorf.

Peamised Eestis annetusi koguvad organisatsioonid on liitunud annetamise kogumise hea tavaga, mille mõte on muuta protsess läbipaistvaks ja arusaadavaks kõigile osapooltele. Slava Ukraini sellega liitunud pole.

"Annetuste kogumise hea tavaga tänaseks on liitunud Eestis üle 160 organisatsiooni, aga kahjuks jah, Slava Ukraini nende seas ei ole. Aga tegemist on ka suhteliselt noore organisatsiooniga," ütles Kai Klandorf.

"See ei vihja kindlasti sellele, et midagi kuskil käärib. See võib-olla vihjab sellele, et ei ole olnud aega sellega tegeleda," lisas ta.

Ukraina abistamise vabatahtliku, MTÜ Vaba Ukraina liikme Andrus Rummi sõnul näiteid sellest, kus Ukrainasse annetatut ei ole sihipäraselt kasutatud, on ka teistel olnud.

"On annetatud auto Ukraina võitlejatele, on lepitud kokku auto üleandmine ja sellise õhinapõhise tegevusega on antud ilma dokumentideta. Pärast on selgunud seda, et see auto ei ole jõudnud mitte võitlevatele üksustele, vaid sellega sõidetakse ringi Kiievis ja lõpuks müüakse see enda kasu saamiseks hoopis veel kolmandatele isikutele maha," rääkis Rumm.