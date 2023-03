MTÜ Slava Ukraini korraldab raha väärkasutuse kahtluse tõttu revisjoni

Nõukogu otsustas terve reede ja laupäeva kestnud koosolekute järel, et organisatsiooni tegevuse suhtes korraldatakse revisjon ning ülekanded Ukrainasse praegu peatatakse. Samuti otsustas nõukogu, et Lehtme ei jätka juhatuse ainukese liikmena, vaid juhatusse määratakse tema kõrvale veel liikmeid.

"Nõuandva kogu ja juhatuseni on paraku jõudnud murettekitavad signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas. Kuna kõikidesse sellistesse vihjetesse tuleb suhtuda äärmise tõsidusega, siis otsustasid juhatus ja nõuandev kogu tellida finantsauditi ja revisjoni, mille eesmärk on välja selgitada, kas Ukraina partnerte tegevus on olnud piisava tõhususega. Kuni auditi tulemuste selgumiseni otsustati peatada ka väljamaksed nimetatud koostööpartnerile Ukrainas," teatas MTÜ nõuandev kogu.

Slava Ukraini nõukogu liige Kristo Tohver ütles ERR-ile, et kahtlus puudutab projekte, mida tehakse Ukrainas kohapeal, mitte Eestis.

"Me oleme saanud infot viimasel paaril nädalal, et Ukraina poolt on tekkinud kahtlused kahe omavahel seotud organisatsiooniga koostöös. Just nende rahakasutuse tõhususes. /.../ Pigem on need projektid, mida kohapeal tehakse, mitte see, mida Eestis tehakse," selgitas Slava Ukraini nõukogu liige Kristo Tohver ERR-ile.

Ei Tohver ega Slava Ukraini juht Johanna-Maria Lehtme ei olnud pühapäeval nõus selgitama, kuidas kahtluse alla sattunud organisatsioonid on omavahel seotud. Ka ei soostunud nad selgitama, milliste projektide suhtes on kahtlusi. ERR-ile teadaolevalt on kahtluse all olevad projektid seotud "Lootuse jõulud Ukrainas" abipakkide ja guerilla kiirabide ehitamisega Ukrainas.

Kui suurte summadega on tegu, ei soostunud Tohver ütlema. "See on asi, millega mina ei saa spekuleerida, mul lihtsalt ei ole pädevust sellele vastata ja sellepärast me kustumegi kokku revisjoni," ütles ta.

Kogu lisas, et auditi tulemuste selgumiseni kahtluste detaile ei kommenteeri. Lehtme oli kogu ettepanekutega nõus, teatas Slava Ukraini nõukogu pühapäeval.

Slava Ukraini üldkoosolek koguneb 20. märtsil ja siis on kavas kinnitada revisjoni tegija. Tohver loodab, et revisjoni tulemused on käes aprilli lõpuks.

Lehtme jätkab MTÜ juhina

Viieliikmeline nõukogu ei vabastanud MTÜ Slava Ukraini tegevjuhti Johanna-Maria Lehtmet ametist, kuigi nõukogul on kahtlused, et Eesti annetajate raha ei ole kümnete kuni sadade tuhandete eurode ulatuses sihipäraselt kasutatud.

Lehtme kinnitas ERR-ile, et jätkab praegu MTÜ Slava Ukraini juhatuses. "Meil on väga hea koostöö, suurepärased vestlused nõukogu liikmetega. Ma arvan, et meil on usaldus omavahel, et kui midagi peaks olema valesti, siis me saame seda koos lahendada," sõnas ta.

Lehtme ei soovinud esialgu öelda, kas ta astub MTÜ juhi kohalt tagasi, kui audit tuvastab raha väärkasutust. "Ma arvan, et see on jällegi dialoogi küsimus, et kuidas tunnen ennast mina ja täpselt samamoodi, mida arvab tegelikult nõukogu," ütles ta.

Slava Ukraini juhatuses on praegu ainult Johanna-Maria Lehtme. Tohveri sõnul annab nõukogu talle abi vastutuse jagamiseks.

"Aitame läbi viia revisjoni, aitame tal luua organisatsiooni protsesse sellisena, et ei tekiks uuesti samasugused kahtlused, ja kaasame eksperte ja asjatundjaid ka juhatusse Johannale toeks, et ei tekiks samasuguseid olukordi nagu täna on," rääkis Tohver, kelle sõnul tegelevad tekkinud probleemide lahendamisega MTÜ juhatus ja nõuandev kogu koos vajalike ekspertidega.

ERR-ile teadaolevalt palus Slava Ukraini nõuandev kogu reedel, et ühingu tegevjuht Lehtme ja finantsjuht Kristjan Mesipuu esitaks senitehtust sisulise ülevaate. Ülevaadet taheti nii mittetulundusühingu enda kulutustest kui koostööprojektidest Ukrainas tegutsevate vabaühenduste ja ettevõtetega.

Esimest korda kogunes Slava Ukraini nõukogu rahaasju arutama juba 3. märtsil.

Reede, 10. märtsi hommikul kell kaheksa kogunes viieliikmeline nõukogu uuesti. Väikeste pausidega istuti koos suur osa päevast. Esialgu kuulati Lehtme ja Mesipuu selgitusi, hiljem tutvuti saadud dokumentidega.

Olukorra muudab mõneti keerulisemaks see, et ametlikult mittetulundusühingul nõukogu ei ole. Slava Ukraini põhikirja järgi juhib MTÜ-d igapäevaselt ühe- kuni viieliikmeline juhatus, kelle määrab kaheks aastaks ametisse üldkoosolek. Üldkoosoleku pädevuses on ka juhatuse liikmete tagasikutsumine. Üldkoosolekusse kuuluvad kõik ühingu liikmed. Samas märgitakse põhikirjas, et üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Pole teada, kui palju liikmeid MTÜ-l on.

Seega on ka viieliikmeline nõukogu tegelikult nõuandev kogu, mille ametlik otsustusõigus Slava Ukraini tegevuse üle piirdub viie häälega MTÜ üldkogul.

Hiljuti toimusid muutused ka Slava Ukraini juhatuses. Esialgu olid mittetulundusühingu juhatuses kõik kolm asutajaliiget ehk Elo Laura Aaspõllu, Janeli Puusaag ja Johanna-Maria Lehtme. Neist esimesed kaks lahkusid juhatusest jaanuari lõpus. Asjaosalised kinnitavad siiski, et see muudatus oli pelgalt formaalne ehk sisuliselt astusid Puusaag ja Aaspõllu MTÜ juhtimisest kõrvale juba läinud suvel.

Pühapäeval teatas MTÜ nõukogu, et kuna üksikute ja juhuslike abiprojektidega alustanud ühingust on aasta jooksul välja kasvanud organisatsioon, mis vajab pidevat ja põhjalikumat juhtimist, täpsemat rollijaotust ja järelevalvet, otsustati kasvavate töömahtude tingimustes laiendada juhatuse koosseisu. Luuakse selge järelevalve struktuur, muudetakse koostöö süsteemsemaks ja kaasatakse selle tegevusse rohkem eksperte ja kogenud asjatundjaid.

Slava Ukraini on Vene agressiooni tõrjuva Ukraina toetuseks kogunud sõja-aasta jooksul 6,5 miljonit eurot annetusi. Muu hulgas on ostetud Ukraina rinde lähedal elavatele inimestele 186 000 abipakki, kokku 1,1 miljoni euro eest.

Sõja algusest saati on aidatud Ukraina üksusi meditsiini- ja kaitsevahenditega, samuti rahastatakse kohapeal meditsiinikoolitusi.

Lisaks Eestist saadetud 54 täisvarustuses kiirabiautole ehitatakse Ukrainas kohapeal niinimetatud guerilla kiirabiautosid – masinaid, mis peaks maastikul vastu ja suudaks viga saanud inimesi rindelt ära tuua.

Lehtme pääses uude riigikogusse

Johanna-Maria Lehtme kandideeris erakonna Eesti 200 ridades hiljutistel valimistel edukalt riigikogusse. Ta sai Tallinna esimeses ehk Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas 5251 häält, millega jäi alla vaid Kristen Michalile (Reformierakond). Lehtme 5251 häält oli Eesti 200 kandidaatidest ka parim tulemus.

Veebruaris andis president Alar Karis talle üle Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Jaanuaris nimetas ajaleht Postimees ta aasta inimeseks. Ajakirjalt Anne&Stiil sai Lehtme aasta naise tiitli. Detsembris anti talle üle aasta logistikateo preemia ning läinud aasta maikuus nimetas Euroopa Komisjoni Eesti esindus Lehtme aasta eurooplaseks.