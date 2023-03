Slava Ukraini asub esmaspäeval oma juhtimist muutma

"Täna õhtul toimub MTÜ Slava Ukraini üldkoosolek, kus fookuses neli teemat - esimese tegevusaasta ülevaade, juhatuse laiendamine, nõukogu moodustamine ning revisjoni algatamine," teatas organisatsioon esmaspäeval.

ERR-ile teadaolevalt pidas Slava Ukraini nõukoda märtsi alguses, riigikogu valimiste järgsel nädalal, mitu koosolekut, kus oli muuhulgas teemaks organisatsiooni Ukraina partneri tegevuse korrektsus. Siis tehti ka põhimõtteline otsus tellida finantsaudit ja revisjon, mille eesmärk on välja selgitada, kas Ukraina partneri tegevus on olnud piisava tõhususega. Kuni auditi tulemuste selgumiseni otsustati peatada väljamaksed Ukraina koostööpartnerile.

Esmaspäevasel üldkoosolekul on kavas valida välja auditi tegija.

Samuti otsustas nõukoda laiendada juhatuse koosseisu ja määrata senise tegevjuhi Johanna-Maria Lehtme kõrvale juhatusse veel liikmeid. Otsustati luua ka selge järelevalve struktuur, muuta koostöö süsteemsemaks ja kaasata selle tegevusse rohkem eksperte ja kogenud asjatundjaid.

"Kuna revisjoni alles käivitub, siis selle algatamise täpsemaid põhjuseid ei ole meil paraku endiselt võimalik senisest põhjalikumalt avada. MTÜ Slava Ukraini teeb täna koostööd oma partneritega Ukrainas ja loodab võimalikult ruttu jõuda selgusele, kas ja kui tõhusalt on kasutatud seda abi, mille Eesti rahvas on viimase aasta jooksul Ukraina jaoks kogunud. Loodame, et revisjon annab meie küsimustele vastuse, et neid siis ka teiega jagada," ütles Slava Ukraini kõneisik Kristo Tohver.

Slava Ukraini on Vene agressiooni tõrjuva Ukraina toetuseks kogunud sõja-aasta jooksul 6,5 miljonit eurot annetusi. Muu hulgas on ostetud Ukraina rinde lähedal elavatele inimestele 186 000 abipakki, kokku 1,1 miljoni euro eest.

Sõja algusest saati on aidatud Ukraina üksusi meditsiini- ja kaitsevahenditega, samuti rahastatakse kohapeal meditsiinikoolitusi.

Lisaks Eestist saadetud 54 täisvarustuses kiirabiautole ehitatakse Ukrainas kohapeal niinimetatud gerilja-kiirabiautosid – masinaid, mis peaks maastikul vastu ja suudaks viga saanud inimesi rindelt ära tuua.

Lehtme kandideeris erakonna Eesti 200 ridades hiljutistel valimistel edukalt riigikogusse. Ta sai Tallinna esimeses ehk Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas 5251 häält, millega jäi seal alla ainult Kristen Michalile (Reformierakond). Lehtme 5251 häält oli Eesti 200 kandidaatidest ka üleriigiliselt parim tulemus.

Veebruaris andis president Alar Karis talle üle Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Jaanuaris nimetas ajaleht Postimees ta aasta inimeseks. Ajakirjalt Anne&Stiil sai Lehtme aasta naise tiitli. Detsembris anti talle üle aasta logistikateo preemia ning läinud aasta maikuus nimetas Euroopa Komisjoni Eesti esindus Lehtme aasta eurooplaseks.

ERR-ile teadaolevalt algab üldkoosolek kell viis ning peaks lõppema seitsme paiku õhtul.