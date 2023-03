Slava Ukraini nõukoja kinnitusel on MTÜ juhtimist juba muudetud

"Slava Ukraini igapäevase juhtimise korralduses on sisulised ja ajutised muudatused tehtud ja toimivad.," ütles nõukoja liige Kristo Tohver ERR-ile.

Vastates viitele, et MTÜ juhtkonnas teha lubatud muudatusi ei ole veel äriregistris näha, ütles Tohver, et need on täna "kokkuleppelised ja mitte veel juriidiliselt nähtavad".

Nädalavahetusel sai teatavaks, et Ukraina abistamisega tegeleva MTÜ Slava Ukraini nõukoda otsustas laiendada juhatuse koosseisu ja määrata senise tegevjuhi Johanna-Maria Lehtme kõrvale juhatusse veel liikmeid. Samuti otsustati luua selge järelevalve struktuur, muuta koostöö süsteemsemaks ja kaasata selle tegevusse rohkem eksperte ja kogenud asjatundjaid. Lisaks otsustas nõuandev kogu tellida finantsauditi ja revisjoni, mille eesmärk on välja selgitada, kas Ukraina partnerite tegevus on olnud piisava tõhususega. Kuni auditi tulemuste selgumiseni otsustati peatada ka väljamaksed nimetatud koostööpartnerile Ukrainas.

Tohver, kes on nõuandva koja kõneisik, ei soovinud varasemalt avaldatud infot laiendada ning ütles, et täiendavat teavet antakse alles pärast 20. märtsil toimuvat MTÜ liikmete üldkoosolekut. Üldkoosolekul valitakse revisjoni tegija ning Tohver on varasemalt öelnud, et revisjon võiks valmida aprilli lõpuks.

"Palun andke meile nüüd rahulikult aega tegeleda lubatud protsessidega ja pärast üldkoosoleku toimumist anname järgmist infot," ütles Tohver teisipäeval ERR-ile.

Olukorra MTÜ Slava Ukraini ümber muudab keerulisemaks see, et ametlikult mittetulundusühingul nõukogu ei ole. Slava Ukraini põhikirja järgi juhib MTÜ-d igapäevaselt ühe- kuni viieliikmeline juhatus, kelle määrab kaheks aastaks ametisse üldkoosolek. Üldkoosoleku pädevuses on ka juhatuse liikmete tagasikutsumine. Üldkoosolekusse kuuluvad kõik ühingu liikmed. Samas märgitakse põhikirjas, et üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust. Pole teada, kui palju liikmeid MTÜ-l on ning seda ei öelnud teisipäeval ERR-ile ka Tohver.

Seega on ka viieliikmeline nõukoda tegelikult nõuandev kogu, mille ametlik otsustusõigus Slava Ukraini tegevuse üle piirdub viie häälega MTÜ üldkogul.

Hiljuti toimusid muutused ka Slava Ukraini juhatuses. Esialgu olid mittetulundusühingu juhatuses kõik kolm asutajaliiget ehk Elo Laura Aaspõllu, Janeli Puusaag ja Johanna-Maria Lehtme. Neist esimesed kaks lahkusid juhatusest jaanuari lõpus. Asjaosalised kinnitavad siiski, et see muudatus oli pelgalt formaalne ehk sisuliselt astusid Puusaag ja Aaspõllu MTÜ juhtimisest kõrvale juba läinud suvel.

Slava Ukraini on Vene agressiooni tõrjuva Ukraina toetuseks kogunud sõja-aasta jooksul 6,5 miljonit eurot annetusi. Muu hulgas on ostetud Ukraina rinde lähedal elavatele inimestele 186 000 abipakki, kokku 1,1 miljoni euro eest.

Sõja algusest saati on aidatud Ukraina üksusi meditsiini- ja kaitsevahenditega, samuti rahastatakse kohapeal meditsiinikoolitusi.

Lisaks Eestist saadetud 54 täisvarustuses kiirabiautole ehitatakse Ukrainas kohapeal niinimetatud gerilja-kiirabiautosid – masinaid, mis peaks maastikul vastu ja suudaks viga saanud inimesi rindelt ära tuua.

Lehtme kandideeris erakonna Eesti 200 ridades hiljutistel valimistel edukalt riigikogusse. Ta sai Tallinna esimeses ehk Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas 5251 häält, millega jäi alla vaid Kristen Michalile (Reformierakond). Lehtme 5251 häält oli Eesti 200 kandidaatidest ka parim tulemus.

Veebruaris andis president Alar Karis talle üle Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Jaanuaris nimetas ajaleht Postimees ta aasta inimeseks. Ajakirjalt Anne&Stiil sai Lehtme aasta naise tiitli. Detsembris anti talle üle aasta logistikateo preemia ning läinud aasta maikuus nimetas Euroopa Komisjoni Eesti esindus Lehtme aasta eurooplaseks.