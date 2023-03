FT: investorid jätkasid USA piirkondlike pankade aktsiate müümist

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA piirkondlike pankade aktsiad jätkasid esmaspäeval kukkumist, kuna investorid muretsevad, et USA võimude tegevus pole olnud piisav hoiuste väljavoolu peatamiseks.

USA panga First Republic aktsia langes 75 protsenti. Arizonas asuva Western Alliance Banki aktsia langes 80 protsenti. PacWesti aktsia langes 50 protsenti ja Zions Banki aktsia veerandi võrra, vahendas Financial Times.

Ameerika Ühendriikide finantsregulaatorid otsustasid tagada hiljuti valitsuse poolt suletud Silicon Valley Banki (SVB) hoiustajatele kõik nende hoiused selles pangas täies ulatuses. USA võimud võtsid eelmisel nädalal Silicon Valley Banki enda kontrolli alla. Investorid siiski jätkasid pangaaktsiate müümist.

Aktsiate müük jätkus, kuigi president Joe Biden lubas, et võimud teevad hoiuste kaitsmiseks kõik, mis on vajalik. Biden proovis nii ameeriklasi veenda, et nende hoiused on kaitstud, vahendas Financial Times.

Pärast seda, kui reedel teatati SVB kokkuvarisemisest, ütles ühe San Franciscos asuva tehnoloogiafirma finantsjuht Financial Timesile, et läks kohe First Republicu panka, et sealt oma firma raha välja võtta.