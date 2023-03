Florida kuberner: lõputu Ukraina abistamine ei ole USA huvides

Florida kuberner Ron DeSantise sõnul ei ole lõputu Ukraina abistamine USA huvides. Samuti on Ukraina abistamise suhtes skeptiline Donald Trump, kelle sõnul suudaks ta kahele vaenupoolele sobiliku rahuleppe leida. Mitmed teised vabariiklased on aga tugevad Ukraina toetajad.

Vabariiklasest Florida kuberner Ron DeSantis ütles vastuseks Tucker Carlsoni küsimustele, et Ameerika Ühendriikide huvides ei ole üha enam sekkuda konflikti Venemaa ja Ukraina vahel. Küsitlusuuringute kohaselt on DeSantis Donald Trumpi põhikonkurent saamaks vabariiklaste presidendikandidaadiks 2024. aasta valimisteks.

USA telekanali Fox News saatejuht Tucker Carlson jagas Twitteris vabariiklaste põhikandidaatide vastuseid tema küsimustele, mille hulka kuulus ka suhtumine Ukrainas toimuvasse.

"Kuigi Ameerika Ühendriikidel on palju rahvuslikke huvisid, milleks on nii riigi välispiiri kaitse, relvajõudude valmisolekukriisi ületamine, energiajulgeoleku ja sõltumatuse saavutamine ning Hiina kommunistliku partei kultuurilise ja sõjalise jõu testimine, siis ei ole enda mässimine territoriaalsesse vaidlusesse Venemaa ja Ukraina vahel üks nendest," oli Florida kuberneri vastus.

Kuberner Ron DeSantis kritiseeris ka Joe Bideni administratsiooni suurt rahalist tuge Ukrainale, millel tema sõnul ei ole selget paika pandud vastutust ega defineeritud eesmärke. Florida kuberneri sõnul juhib see tähelepanu kõrvale teistest olulistest asjadest USA-s.

Ron DeSantis ei toeta ka Ukrainale pikamaa rakettide ega F-16 hävituslennukite andmist, kuna nende andmine võib tema sõnul suurendada sõjalise konflikti eskaleerimise riski. DeSantis ei toeta ka Vene režiimi kukutamise ettevõtmist, kuna Putini järglane võib olla temast veel hullem. Florida kuberneri sõnul on Bideni administratsiooni poliitika lähendanud Venemaad Hiinaga.

Trump: Venemaa poleks Ukrainat rünnanud kui ma oleks president

USA endine president Donald Trump rõhutas oma vastuses Tucker Carlsoni küsimustele, et tema hinnangul ei oleks Venemaa Ukrainat rünnanud kui Trump oleks 2020. aasta presidendivalimistel riigi etteotsa valitud. Trump rõhutas asjaolule, et Venemaa ei tundunud tegevat rünnakuks ettevalmistusi kui ta oli neli aastat president 2017. aasta jaanuarist 2021. aasta jaanuarini.

Trump nagu ka mitmed teised vabariiklased süüdistas USA tõsiseltvõetavuse languses USA vägede väljatõmbamist Afganistanist. Trump ei maininud oma vastuses, et Afganistanist lahkumise lepe Talibaniga sõlmiti tema ametiajal.

Samuti kritiseeris Donald Trump 2022. aasta jaanuaris öeldud Joe Bideni väidet, mille kohaselt ei pruugi Vene vägede "väike sissetung" (algselt Bideni sõnastuses minor incursion) esile kutsuda tõsist reageeringut, millest Washington ja tema liitlased olid enne seda rääkinud.

Samas rõhutas Trump, et sõjale tuleb leida kiire lõpp ning Euroopa peaks toetama Ukrainat vähemalt samas mahus nagu Ameerika Ühendriigid. Samuti peaksid eurooplased seni makstud toetuse vahe ameeriklastele kinni maksma. Trump juhtis tähelepanu, et see sõda peaks olema Euroopale tähtsam kui USA-le. Venemaale vastu seismine Ukrainas ei ole Trumpi sõnul USA rahvuslikus strateegilises huvis, kuid peaks olema eurooplaste huvides.

Donald Trump lubas sõjale leida lõpu ning kokkuleppe, mille sõlmimist USA president peaks eest vedama. Selleks lubas Trump ähvardada surveavaldusena Ukrainale antava rahastuse peatamist. Samas kinnitas endine USA president, et kui Venemaa jätkab sõdimist, siis USA jätkab Ukraina toetamist. Trump ei toeta ka Venemaa režiimi kukutamist.

Kuigi Trump ei täpsustanud Carlsonile antud vastuses võimalikku rahuplaani visiooni, siis tunnistas ta hiljuti Sean Hannityle antud intervjuus, et ta oleks lubanud Venemaal võtta osad Ukraina venekeelsed alad üle, vahendas ajakiri New York.

Ukraina küsimus lõhestab vabariiklaste poliitikuid

Ukraina suhtes on varem olnud toetavad nii endine USA asepresident Mike Pence, endine suursaadik Nikki Haley, kui ka endine New Jersey kuberner Chris Christie ega senaator Tim Scott. Ka algselt küsimused esitanud Fox Newsi saatejuht Tucker Carlson ise on tugev Ukraina abistamise kriitik, juhtis tähelepanu The New York Times.

Tucker Carlsoni küsimustele vastasid peale DeSantise ja Trumpi ka Mike Pence, presidendikandidaat Vivek Ramaswamy, South-Dakota osariigi kuberner Kristi Noem, Texase kuberner Greg Abbott, Tim Scott ja Chris Christie.

Carlsoni küsimustele ei vastanud Nikki Haley, endine USA välisminister Mike Pompeo, endine Arkansase osariigi kuberner Asa Hutchinson, kunagine julgeolekunõunik John Bolton ega New Hampshire'i osariigi kuberner Chris Sununu.

Kahe potentsiaalse vabariiklaste erakonna põhikandidaadi Donald Trumpi ja Ron DeSantise omavahelised suhted on hiljuti tugevalt pingestunud. Näiteks nimetas Trump DeSantist hiljuti ebalojaalseks ning väitis, et Ron DeSantsis poleks tema toetuseta 2018. aastal Florida kuberneriks saanud. Kuigi nii Trump kui ka DeSantis on Ukraina abistamise osas skeptilised, siis mitmed juhtivad vabariiklaste poliitikud, nagu näiteks USA senati vabariiklaste juht Mitch McConnell on tugevad Ukraina toetajad.

Vabariiklased peaksid enda 2024. aasta presidendivalimiste kandidaadi valima tolle aasta esimeses pooles toimuvate eelvalimiste käigus. Presidendivalimised toimuvad USA-s sama aasta 5. novembril.