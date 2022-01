Bideni hinnangul tungib Venemaa Ukrainasse

Biden ütles pressikonverentsil ajakirjanike küsimustele vastates, et Putin tahab ilmselt Lääneriigid proovile panna ning hoiatas, et Venemaa maksab selle eest "tõsist ja kallist hinda".

Samas ütles Biden, et Vene vägede "väike sissetung" ei pruugi kutsuda esile tõsist reageeringut, millest Washington ja tema liitlased on siiani rääkinud. Poliitikavaatlejate sõnul tekitas Biden oma vastuoluliste märkustega segadust selles osas, kuidas USA reageeriks Venemaa rünnakule, kui see poleks otseselt. laastav pealetung või laiaulatuslik okupatsioon.

"Ma arvan, et see, mida te näete, on see, et Venemaa võetakse sissetungi korral vastutusele, aga see sõltub sellest, mida ta teeb," ütles Biden.

"Üks asi on see, kui see on väike sissetung," rääkis Biden. Tema hinnangul tekivad siis NATO-s vaidlused selle üle, mida teha ja mida mitte teha.

"Aga kui nad tõepoolest teevad seda, mida nad Ukraina piirile koondatud vägedega on võimelised tegema, on see Venemaale katastroof," sõnas USA president.

Bideni jutt tekitas Ukrainas jahmatust. Üks Ukraina ametiisik ütles CNN-ile, et on "šokeeritud, et USA president Biden teeb vahet sissetungi ja sissetungi vahel" ning viitab sellele, et väike sissetung ei too kaasa sanktsioone.

"See annab Putinile ju rohelise tule siseneda Ukrainasse," lisas ametnik. "Kiiev on jahmunud," ütles ta, viidates Ukraina valitsusele.

Moskva eitab rünnaku või sissetungi plaanimist, kuid on oma väed Ukraina piiride lähistele koondanud. Äsja viidi Ukraina piirile ka lahinghelikopterid. Hinnanguliselt on sellel Ukraina piiride lähedal umbes 100 000 Venemaa sõdurit.