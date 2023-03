Euroopa Liit üritab turureformiga hoida elektri hinda eemal äärmustest

Euroopa Komisjon käis välja ühe viimastest parandustes Euroopa Liidu elektriturule, mille nõrkused Venemaa eelmisel aastal välja tõi. Energeetikavolinik Kadri Simson tutvustas reformi, mis peaks edaspidi vältima olukorda, kus ühe energialiigi ootamatu kallinemine turuhinna loogika lõhub. Tema sõnul oli turg seni liiga lühiajalise vaatega.

"Lühiajalise turu domineerimine on võimendanud gaasihinna tõusu efekti ja kriisi jooksul olnud mitmete probleemide allikaks. Seda on tundnud tarbijad, kes on kokku puutunud hindadega, mis on liiga tihti dikteeritud gaasielektrijaamade poolt. Nad pole saanud kasu madalama hinnaga roheenergia mahu suurenemisest," lausus Simson.

Kuid kaduma peaksid ka peaaegu nullile eurole megavatt-tunnilt lähenevad hinnad, mis viivad elektritootjad kahjumisse. Seega otsis komisjon selget tasakaalu nii tarbijate kui ka tootjate vahel. Mõlema esindusorganisatsioonid Brüsselis peavad ettepanekut heaks kompromissiks.

"Põhjus, miks oleme näinud hinnatõuse, oli selles, et taastuvenergia kasu läks tootjatele ja mitte tarbijatele. Mida volinik Simson ja Euroopa Komisjon praegu tagant lükkavad, on see, et taastuvenergia stabiilselt madalad hinnad jõuavad läbi pakkujate ka tarbijateni," ütles Euroopa tarbijate organisatsiooni energiapoliitika ekspert Jaume Loffredo.

Samas loodab tootjate organisatsioon, et teatud parandusi edasises menetluses siiski tehakse.

"Idee kohalikest virtuaalsetest kauplemiskeskustest, mis meie hinnangul eriti ei aita, ja ka idee kohustuslikust tootjapoolsest riskide maandamisest teatud koguste puhul võib olla vastupidise tulemusega ja viia kõrgete tarbijahindade pikenemiseni," märkis Euroopa elektritootjate ühenduse peasekretär Kristian Ruby.

Euroopa Liidu riikidel ja europarlamendil on reformi heaks kiitmiseks nüüd maksimaalselt poolteist aastat, mille järel parlamendi volitused lõppevad.