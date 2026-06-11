Euroopa Liit leppis kokku, kuidas piirata ETS2-s kvoodihinna tõusu

Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide valitsusi esindavad läbirääkijad saavutasid ööl vastu neljapäeva kokkuleppe, mis peaks uues süsinikuheitme kvootidega kauplemise süsteemis ETS2 hoidma kvoodihinna tugevama kontrolli all, et see ei tõstaks nii palju tarbijate kulusid.

EL-i riikide ja europarlamendi läbirääkijad leppisid kokku, et kui lubade hind ETS2-s ületab 45 eurot CO2 tonni kohta, siis lastakse stabiilsusreservist turule täiendavalt 40 miljoni tonni mahus kvoote pakkumise reguleerimiseks. Seda on kaks korda rohkem kui varasemas plaanis, mis nägi ette 20 miljoni tonnis suurust reservi.

Kokkulepitud muudatuste kohaselt saab reservi käivitada kaks korda aastas, mis tähendab, et igal aastal saab lisada kokku 80 miljoni tonni mahus täiendavaid lube.

Reservi kehtivust pikendatakse ka selliselt, et see mitte ei aegu 2030. aastal, vaid kehtib ka sealt edasi.

Euroopa Liidu teine ​​heitkogustega kauplemise süsteem (ETS2) kehtestab alates 2028. aastast hinna kütte- ja transpordikütuste tekitatud CO2-le, et soodustada üleminekut elektritranspordile ja puhtamatele hoonete küttesüsteemidele.

See nõuab kütusetarnijatelt ja turustajatelt CO2-lubade ostmist ETS-i turult, selles mahus, kui palju nad heitkoguseid tekitavad. Kvoodi hind kandub aga lõpuks ikkagi tarbijatele, kes peavad selle kinni maksma.

Skeemi tulu kulutatakse inimeste abistamisele küttearvete maksmiseks, elektriautode ostmiseks ja energiasäästlikesse koduremonditesse investeerimiseks.

Tulevane kütte- ja transpordiheitmete skeem on eraldi EL-i olemasolevast heitkogustega kauplemise süsteemist (ETS), mis hõlmab elektrijaamu ja rasketööstust.

ETS2 hindade reguleerimise rangemad meetmed järgnevad valitsuste, sealhulgas Prantsusmaa ja Tšehhi hoiatustele, et uus programm võib õhutada vastuseisu kliimamuutuste ohjeldamise poliitikale, kui seda tajutakse tarbijate kütusearvete tõstmisena.

Parlament teatas, et kava muudatused hõlmavad lubade järkjärgulisemat vabastamist turu stabiilsusreservist, kusjuures väiksemad mahud muutuvad kättesaadavaks, kui ringluses olevate lubade arv langeb alla 260 miljoni, selle asemel, et vabastada korraga 100 miljonit luba, kui koguarv langeb alla 210 miljoni nagu oli algses kavas.

Muudatused kavas, mis peaks jõustuma 2028. aastal, peavad veel heaks kiitma ka Euroopa Parlament ja EL-i liikmesriigid.

Euroopa Komisjon peaks esitama ETS2 laiema reformiplaani juulis.