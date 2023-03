Faktum & Ariko prognoos: Reformierakonna edu EKRE ees tuleb napp

Kuigi RAIT Faktum & Ariko jooksvaid erakondade reitingute monitooringuid ei tee, on nad enne riigikogu valimisi siiski ka oma uuringud teinud ja enda sõnul olnud kõige täpsemad.

Nende värske uuringu järgi saab Reformierakond valimistel 24 protsenti ja EKRE 22 protsenti toetust. Selline tulemus erineb märkimisväärselt teistest uuringufirmadest (Norstat, Kantar Emor, Turu-uuringute AS), kelle puhul on Reformierakonna toetus vahemikus 28-30 protsenti.

Erakondade toetused. Autor/allikas: RAIT Faktum & Ariko

RAIT Faktum & Ariko uuringujuht Kalev Petti seletab seda erinevust sellega, et teised uuringufirmad mõõdavad endiselt toetust erakondadele, mitte käitumist valimistel.

"Meie metoodika eeldab, et need on erinevad asjad. EKRE toetaja üsna kindlasti ka hääletab (läheb valima), Reformierakonna toetajaist ei pruugi osa seda teha, kuigi toetajana on nad lojaalsed. Ka EKRE ja Keskerakonna valijad on üldiselt lojaalsed, kuid EKRE puhul on võrreldes eelmiste valimistega rohkem uusi hääletajaid, mis üldise lojaalsusenäitaja veidi allapoole viib," selgitas Petti.

Keskerakond kogus 17 protsenti, Eesti 200 13 protsenti ning Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond mõlemad kaheksa protsenti toetust.

Rohelised ja Parempoolsed jääksid selle küsitluse järgi valimiskünnise alla vastavalt kahe ja ühe protsendi suuruse toetusega.

Kuidas kavatsetakse hääletada. Autor/allikas: RAIT Faktum & Ariko

Petti sõnul saab Reformierakond 2/3 häältest e-hääletusest, kuid EKRE 2/3 häältest muudest hääletusviisidest (eelkõige valimispäeval valimiskastist).

"See tähendab, et pinge kruvib valimispäeva õhtul häälte lugemisel järjest üles, mida enam on valimispäeva hääli kokku loetud," sõnas Petti.

RAIT Faktum & Ariko viis oma uuringu läbi 10.-27. veebruarini veebiküsitlusena. Küsitluse valim oli 959 vastajat, kel oli valimistel osalemise kavatsus. 846 vastajat väljendasid hääletamisega seoses mingit seisukohta.