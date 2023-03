Uuringufirmade küsitlused lahknevad drastiliselt EKRE reitingu osas

Riigikogu valimiste eel on oma küsitlused avaldanud neli uuringufirmat, mille puhul on suurim lahknevus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetuse puhul, mis eri uuringufirmade küsitlustes varieerub 14 protsendist 25 protsendini ehk kaugelt enam, kui on eri küsitluste veapiirid.

Norstat (Tellija Ühiskonnauuringute Instituut) näitas oma nelja nädala koonduuringus (4000 vastajat) Reformierakonna toetuseks 28,3 protsenti ja EKRE-l 22,7 protsenti. Kuid konkreetselt eelmisel nädalal tehtud 1000 vastajaga Norstati küsitluses sai EKRE toetuseks 25,2 protsenti, mis oli üle pika aja parem kui Reformierakonna 24,8 protsenti.

Vaid valimiste eel omal initsiatiivil erakondade toetusi uuriv RAIT Faktum & Ariko prognoosis valimistel Reformierakonna nappi edu EKRE ees. Nemad rõhutavad, et teevad teistsuguse metoodikaga uuringut ja nende küsitluses sai Reformierakond 24 ja EKRE 22 protsenti toetust.

Turu-uuringute AS-i (tellija EPL/Delfi) küsitluses oli Reformierakonna toetusnumber 30 protsenti ja EKRE-l vaid 15 protsenti. Sellega jäi EKRE alla ka Keskerakonna 17 protsendile.

Kantar Emori (tellija ERR) traditsioonilises uuringus oli Reformierakonna toetusnumber 29 protsenti, kuid EKRE oma vaid 14,3 protsenti ehk sarnaselt Turu-uuringutele kaks korda väiksem. Sealjuures oli nädal varem olnud EKRE toetus Kantar Emoril 18,1 protsenti.

Miks EKRE toetusnumber Norstatil tõusis ja Reformierakonna oma kukkus ning Kantar Emoril ja Turu-uuringutel vastupidist suunda mõlema erakonna puhul näitas, on väga raske öelda.

Isegi kui võtta arvesse uuringufirmade küsitluste veapiirid, lahknevad tulemused märkimisväärselt.

Uuringud tehti erinevatel perioodidel: Kantar Emoril 28. veebruarist 2. märtsini, Norstatil 21.–27. veebruarini, RAIT Faktum & Arikol 10.–27. veebruarini ja Turu-uuringutel 20.–28. veebruarini.

Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog rõhutas, et tema uuring tehti valimisnädalal ja selles avaldusid rohkem nn Prigožini skandaali mõjud kui Norstati varasemas küsitluses. Samas langesid ühele ajahetkele Norstati ja Turu-uuringute küsitlused, mis aga näitasid väga erinevaid toetusnumbreid.

Küsitlusi tehakse ka erinevate metoodikatega. Norstat teeb küsitluse kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kuid rõhk on selgelt telefoniküsitlusel.

Ka Kantar Emor kasutab kombineeritud ehk telefoni- ja veebiküsitlust, kuid kaks kolmandikku vastajatest küsitletakse veebis ja kolmandik telefonis. Ehk suurem kaal telefoniküsitlusel Norstati uuringus võib olla üks selgitus, miks tulemused erinevad.

Turu-uuringud ning RAIT Faktum & Ariko kasutavad mõlemad ainult veebipaneeli. Samas nende tulemused lahknesid märkimisväärselt.

Kuid erinevused ei piirdunud ainult EKRE tulemusega. Näiteks Turu-uuringud ja Kantar Emor prognoosivad Eesti 200-le oluliselt paremat toetust kui Norstat.

Turu-uuringute küsitlus näitas Eesti 200 toetuseks 14 ja viimane Emor lausa 15 protsenti. Norstati uuring näitas aga Eesti 200 toetuse langust ning oli nii nelja nädala koondküsitluses kui ka eelmisel nädalal vaid 9,5 protsenti.

Mõningased erinevused uuringufirmadel on ka Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna puhul. Vähem lahknevad Isamaa, Parempoolsete ja Roheliste reitingud.

Erinevad küsitlused tekitavad kindlasti omajagu segadust nii poliitikutele kui ka valijatele. Tõsi, arvestama peab ka, et vaid RAIT Faktum & Ariko ütles, et tegemist on valimisprognoosiga, ülejäänud kolm uuringufirmat rõhutavad, et tegemist on erakondade toetustega enne valimisi.

Valija võiks sellest tulemuste virvarrist kõrva taha panna, et lõplik tõde selgub 5. märtsi õhtul.