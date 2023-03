Ehitusmaterjalide liidu juht suurrenoveerimisest: soovunelm, mitte plaan

Isegi kui hunnik toetusraha oleks olemas, on Eestis kümnete tuhandete elumajade kümne aastaga renoveerimine ebareaalne, sest inimestel pole omaosaluseks piisavalt raha ning probleeme tekiks ka ehitajate ja ehitusmaterjalide puudusega, ütles ERR-ile ehitusmaterjalide tootjate liidu juhatuse esimees Meelis Einstein.

Euroopa Liidu plaan kiirkorras vanemad hooned energiasäästlikuks ümber ehitada pole reaalne isegi kui hunnik toetusraha oleks laual, nentis Einstein.

"Inimestel on omaosalus ikka vaja maksta, paljudel praeguses majandusolukorras ei tule see kõne allagi. Teiseks ei ole meil selleks piisavalt ehitusvõimekust, mõtlen tegijaid. Ehitusmaterjal on eelpool tooduga võrreldes väiksem väljakutse, aga nii suure mahu juures ilmselt ka ei mängi välja, sest tootmismahtusid oleks vaja järgmiseks 10 aastaks tõsta mitu korda ja peale seda jälle eelnevale tasemele tagasi tulla," rääkis Einstein.

Euroopa Parlament andis teisipäeval heakskiidu plaanile, mille järgi peaks Euroopa Liidus eluhoonete energiatõhususe klass 2030. aastaks olema vähemalt E ja 2033. aastaks vähemalt D. Eestis tähendaks see, et kümmekonna aastaga peaks renoveerima kümneid ja kümneid tuhandeid elumaju.

Einstein nimetas seda soovunelmaks, mitte plaaniks. "Plaan tähendab ka ressursside kavandamist, mida sel puhul tehtud ei ole. Toetusvahendeid riigi poolt tuleb kindlasti lisada," ütles ta.

Einsteini sõnul tuleb elumajade renoveerimisega kindlasti edasi minna, kuid pigem realistlikus tempos. "Esimene asi minu arvates on maksimaalne Euroopa raha ära kasutamine. Reaalsem on see ära teha pikema perioodi jooksul," lausus ta.

Ehitusmaterjalide nõudluse kasv on samas hea

Suurrenoveerimise plaan tooks kaasa kindlasti hüppelise nõudluse kasvu ehitusmaterjalide järele ja Eesti tootjate jaoks oleks see teretulnud, ütles Einstein.

"Iga potentsiaalne mahu kasv on väga teretulnud, sest praegu vaatame otsa langusele. Ja tootmisvõimsusi on meil uhkelt rohkem, kui praegu kasutuses. Lisamüük ei tohiks probleem olla, ikka hea. Paljud tootjad otsivad eksporditurge, mis on mõnikord viletsama marginaaliga. Nad teenindaksid siis koduturgu," nentis Einstein.

Samad tuleb vaadata suuremat pilti, sest suurenoveerimine hakkab toimuma üle Euroopa Liidu. Nõudluse kasv tähendab ka hindade kerkimist, märkis Einstein.

"Hakkame kõik koos suure hooga ehitama ja see ilmselt toob kaasa ehitusmaterjalide ning kogu ehamise kallinemise," lausus ta.

Toormepuudust, millest ehitussektoris palju räägitud, eriti nüüd, kui Rail Balticu ehitus ukse ees, Einstein renoveerimise puhuks ei ennusta.

"Renoveerimisel läheb tegelikult killustikku ja betooni, mis on suurema kaevandamismahuga seotud, vähe. Isolatsioonimaterjalid, avatäited ja muu selline ei vaja suuri kaevandamise mahtusid," lausus ta.