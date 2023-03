TÜ tudengid seisid 20-eurose toetuse saamiseks tunde järjekorras

Et mitte jääda ilma 20-eurosest kupüürist, olid paljud üliõpilased järjekorda ootama tulnud juba varahommikul.

"Kell 6.45 tulin siia oma tooliga ja istusin ja ootasin. Juba üle kahe poole tunni. Eks on tore seda raha saada ju," rääkis Kenneth-Robin, kelle sõnul jätkub talle 20 eurost nädala aja söögi jaoks.

Sügisel kõrghariduse alarahastuse teemal meeleavalduse korraldanud üliõpilasesindus pälvis ülikooli ühiskonnateo preemia 4000 eurot. See summa otsustatigi ära kasutada uues aktsioonis, jagades raha tudengitele laiali.

Poolteist tundi enne algust järjekorda tulnud Jelisaveta ütles, et selle 20 eurot paneb ta kõrvale, kuniks tuleb ühiselamu üüri maksta.

"Kuna me peame oma ühikate eest maksma ja on vaja toitu osta. Töötada on natuke raske, kui on vaja õppida ja pole aega üldse," rääkis ta.

Üks tudeng sõidab saadud raha eest koju. "Saaremaale. 20 eurot on täpselt ühe bussipileti hind. See 20 eurot kulub väga ära."

Raha jagus 200 tudengile, ent järjekord lookles ülikooli peamaja taganurgani välja. Nii jäid paljudele lõpuks siiski tühjad pihud.

Järjekorda mindi aga ka selleks, et üldisemale probleemile tähelepanu tõmmata. "Et pöörata tähelepanu sellele, et tudengite toetusi võiks tõsta," ütles Mia.

Viimased kümme aastat on tudengite vajaduspõhine õppetoetus püsinud 220 euro juures. Tulemusstipendium, mida jagub väga vähestele, on 100 eurot.

Üliõpilasesindus tõdeb, et paraku pole nad seni poliitikutelt tudengite toimetulekutoetuste kohta midagi kuulnud.

"Me tahamegi tuua sellele tähelepanu ja anda välja oma üliõpilastoetuse. See on küll ainult 20 eurot, aga selle rahaga peaks üliõpilane välja tulema selle toetuse järgi umbes kolm-neli päeva. Aga mõelge ise, tegelikult ei tule niimoodi välja, kui peab veel üüri ja muid asju maksma," selgitas TÜ üliõpilasesinduse aseesimees Hanna Brit Soots.

Martini sõnul saab 20 euroga teha ühe poeskäigu. "Aga iga väiksemgi summa aitab. Eriti arvestades seda, et tulemusstipendiumist on see üks viiendik, siis see on ikkagi väärt ootamist," ütles ta.