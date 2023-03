Credit Suisse laenab Šveitsi keskpangalt 54 miljardit dollarit

Šveitsi keskpank teatas kolmapäeval, et on valmis Credit Suisse'i aitama. Credit Suisse'i aktsia hind langes kolmapäeval umbes 30 protsenti.

Panga aktsiad hakkasid langema, kui panga suurim aktsionär, Saudi Araabia kommertspank Saudi National Bank (SNB) teatas, et ei saa oma osalust pangas suurendada üle kümne protsendi taseme, viidates regulatiivsetele asjaoludele. Hiljuti varises USA-s kokku ka Silicon Valley Bank (SVB) ning investorid hakkasid pankade aktsiatest loobuma.

Credit Suisse teatas neljapäeval, et võttis vastu otsuse tugevdada oma likviidsust ja laenab selleks rahalisi vahendeid Šveitsi keskpangalt. "Need meetmed näitavad otsustavat tegevust Credit Suisse'i tugevdamiseks, samal ajal jätkame oma strateegilist ümberkujundamist," teatas panga juht Ulrich Körner.

SNB ostis eelmisel aastal 10-protsendilise osaluse Credit Suisse'is. SNB juht teatas, et toetab Credit Suisse'i restruktureerimiskava.

Credit Suisse'i on viimase aasta jooksul tabanud mitmed skandaalid ja tagasilöögid. Panga aktsia on tänavu langenud 39 protsenti ja viimase kahe aasta jooksul 85 protsenti. Investorid ütlesid, et Credit Suisse'i viimased probleemid näitavad, et ka Euroopa pankadel on suured võlakirjaportfellid, mille väärtust on langetanud intressimäärade tõus, vahendas Financial Times.

Credit Suisse asutati juba 1856. aastal.