Tallinnas Gonsiori tänaval jäid teeehitusele ette sajandivanused tammed

Gonsiori tänaval on käimas Vanasadama trammiliini ehitus, mis lahkneb praegusest trammiteest Kivisilla tänaval ja suundub Gonsiori tänavale. Raieluba kolme tamme raiumiseks väljastati 14. märtsil, põhjenduseks ehitusalune raie. Samal päeval puud ka raiuti.

"Uue trammiliini ehitusele on eelnenud pikk planeerimise protsess ja analüüsitud igat võimalikku trajektoori mitme nurga alt. Liini trajektoori kiitis heaks linnavalitsus ning selle kinnitasid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja Euroopa komisjon ning selle väljaehitatava projekti järgi oli paraku vajalik puude langetamine. Seega oli puude langetamine tingitud ehitusloa saanud projektist," kommenteeris puude langetamist Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmak.

"Tõepoolest, jooniseid vaadates võib tunduda, et tramm oleks justkui mahtunud puudest mööda sõitma, kuid trammitee rajamiseks tuleb ehitada rööbaste alla betoonplaat ja seepärast nihkub ka ehitustegevus kaugemale trammist," lisas ta.

Remondi käigus kaob Gonsiori tänaval linna tuleval suunal ära üks sõidurada, jääb alles üks sõidurada ühistranspordile ja üks tavasõidukitele.

"Gonsiori tänava lõigus on kavandatud lisada linnaruumi täiendavalt haljastust: 22 laiavõralist ja 16 püramiidse võraga puud, 650 põõsast ja 20 ronitaime. Ent uue trammitee projektiga on ette nähtud istutada kokku umbes 164 puud ja 2600 põõsast, lisaks konteinerhaljastusena püsikud ja ronitaimi," sõnas Tarmak.

ERR on varem kirjutanud, et suvisel ajal tekib mitmel pool linnades niinimetatud kuumasaare nähtus. See tähendab, et paiguti läheb linnas temperatuur mitu kraadi kõrgemaks kui ümbritsevatel aladel, sest linnas leidub palju soojust neelavaid, tumedaid pindu. Lopsaka võraga puud aitavad kuumasaare nähtust leevendada.

Statistika näitab, et suuremates Euroopa linnades jääb puuvõrade alla keskmiselt ligi 15 protsenti maast. Mõned linnad, nende seas näiteks London ja Barcelona, on seadnud eesmärgiks tõsta puudealuse maa osakaalu lähema kümne-viieteist aasta jooksul 30 protsendini.

Aastatel 2013–2019 vähenes Tallinna rohealade pindala kokku 2,57 ruutkilomeetri võrra, kõige rohkem kesklinnas.