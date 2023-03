Tallinna Vesi lülitab Nõmme avariiharjutuse ajaks Ülemiste joogiveele

Katsetuse eesmärk on tagada valmidus juhuks, kui Nõmmel peaks tekkima elektrikatkestus ning puurkaevpumplad ei saa enam linnaosa veega varustada, selgitas Tallinna Vee tootmisjuht Ivar Ruubel.

Ümberlülitamise üheks eesmärgiks on kaardistada elektrikatsetuse korral veevarustuse tagamise võimalused elanikele ja ennetada võimalikke murekohti. Teisalt on oluline tagada ka personali valmisolek. Kuna Ülemiste joogivesi sisaldab väikeses koguses kloori, siis võib katsetuse ajal tunda joogivees kloori lõhna, rääkis Ruubel.

"Kuna pinnaveest toodetud joogivett on vaja desinfitseerida, siis võib sellel olla ka kloori maitset või lõhna natuke tunda. Kloor on vajalik selleks, et tagada vee värskus pikkades veetorustikes, mis on üle Tallinna laiali ulatuvad," selgitas aktsiaseltsi Tallinna Vesi tootmisjuht, miks sisaldab Ülemiste veepuhastusjaama joogivesi kloori.

Kloorilõhn peaks pärast eksperimendi lõppu Nõmme joogiveest kaduma paari päevaga.

Kui peaks juhtuma täielik elektrikatkestus, on Tallinna Veel valmidus reageerida kiiresti, ütles Ruubel.

"Ma julgeks öelda, et tunni jooksul oleme suutelised käivitama ühe olulise pumpla, mis suudab pinnavett Nõmmele liigutada. Teistes piirkondades toimub see üleminek veel kiiremini, kuna reservgeneraator ongi Ülemistel seadistatud niimoodi töötama, et kui väline toide ära kaob, siis see käivitub kohe automaatselt ja tagab vajaliku elektrivarustuse," rääkis Ruubel.

Pikem elektrikatkestus Nõmmel ei hakkaks siiski mõjutama Ülemiste veepuhastusjaama joogivee varusid, lisab Ruubel. Kuna Ülemiste veepuhastusjaama võimekus toota joogivett on piisavalt suur, suudetakse selle baasil tagada vajalik veekogus ka Nõmmel.