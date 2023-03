Uuring: Macroni populaarsus langes pensionireformi tõttu järsult

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron maksab pensionireformi elluviimise eest krõbedat hinda. Hiljutine uuring näitas, et Macroni populaarsus langes pensionireformi tõttu järsult.

Prantsusmaa valitsus otsustas hiljuti pensionireformi läbi viia ilma parlamendi heakskiiduta.

Peaminister Elisabeth Borne kasutas põhiseaduslikku võimalust, mida tuntakse artikkel 49/3 nime all. See võimaldas valitsusel suruda seadus läbi ilma hääletuseta alamkojas. Pariisis puhkesid seetõttu kokkupõrked politsei ja protestijate vahel.

Uuringufirma Ifop andmetel langes Macroni toetus viimase kuu jooksul neli protsenti. Alates 2022. aasta detsembrist on Macroni toetus langenud kaheksa protsenti, vahendas Politico.

Ifopi uuringu järgi pole nüüd 70 protsenti prantslastest Macroni tegevusega rahul. Macroni tegevuse kiitis heaks vaid 28 protsenti prantslastest.

"Peab minema tagasi kollaste vestide kriisi lõppu 2019. aasta alguses, et leida võrreldavat ebapopulaarsuse taset," kommenteeris uuringut Prantsuse väljaanne Le Journal du Dimanche. Väljaanne tõi välja, et Macron on ebapopulaarne nii nooremate kui ka vanemate valijate seas.

Prantsusmaal jätkuvad pensionireformi vastased meeleavaldused. Laupäeval vahistas politsei 169 inimest.