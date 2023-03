Maagaasi hind langes börsil alla 40 euro

TTF börsil oli gaasifutuuride ehk tulevikutehingute hind esmaspäeva ennelõunal vaheldumisi napilt üle ja alla 40 euro megavatt-tunni eest. Päeva teises pooles hind veidike kerkis, lähenedes 41 eurole.

Viimati oli gaasi börsihind alla 40 euro mullu jaanuaris.

Eesti Gaasist öeldi ERR-ile, et nende prognoosid näitavad selleks aastaks hinnarahu ning gaasi hind uuesti tõusule ei pöördu. Lisaks märkis Eesti suurima turuosaga gaasimüüja, et gaasi hinna langus ja selle stabiliseerumine madalale tasemel on paljud ärikliendid toonud teistelt kütustelt gaasi peale tagasi.

Kas Eesti Gaas langetab oma era- ja äriklientidele ka hindu, otsustatakse kuu lõpus, ütles ettevõtte pressiesindaja Kersti Tumm.

Veebruari keskpaigas langes gaasifutuuride hind üle pika aja alla 50 euro megavatt-tunni eest. Selle aasta alguses oli futuuride hind veel 80 euro juures, vahetult enne jõule maksis megavatt-tund veel 100 eurot. Rekordiliselt kõrgeks kerkis gaasi hind TTF börsil mullu augusti lõpus, kui megavatt-tunni hinnaks oli 320 eurot.