EL-i liikmesriigid leppisid kokku miljoni mürsu saatmises Ukrainale

Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku miljoni suurtükimürsu saatmises Ukrainale, kinnitas Eesti kaitseminister Hanno Pevkur Brüsselis Reutersile. Sama kinnitas eraldiseisvalt Saksa kaitseminister Boris Pistorius. Pistoriuse sõnul allkirjastatakse täna vastavad dokumendid.

Saksa kaitseministri sõnul avab Saksamaa enda raamlepingud kaitsetööstusega teistele partneritele, kuna tarnete kiirus on Kiievi jaoks ülioluline.

Hanno Pevkuri sõnul leiti 155mm kaliibriga laskemoona saatmiseks poliitiline konsensus ning see moon jõuab Ukraina vägede kätte järgmise 12 kuu jooksul. Pevkur samas hoiatas, et mitmed detailid on laskemoona ühishanke osas veel lahtised, kuid poliitilise tahte korral on need ületatavad.

Saksa välisminister Annalena Baerbock kinnitas varem, et Ukrainale laskemoona hankimine on lähipäevade ja -nädalate keskne teema. Baerbock rõhutas, et eurooplased ei koordineerima mitte ainult laskemoona tarneid Ukrainale, vaid ka selle tootmist.

Tšehhi välismininistri Jan Lipavsky sõnul ei tähenda suurtükimoona ühishange olukorra eskaleerumist, kuna Vene väed juba pommitavad Ukraina tsiviiltaristut, röövivad Ukraina lapsi ning venestavad neid sundkorras – "kuidas seda saab veel eskaleerida?" küsis Lipavsky retooriliselt.