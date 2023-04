Prantsusmaa ja Poola ei suutnud EL-i moona ühishankes kokku leppida

Euroopa Liidu diplomaadid ei suutnud kolmapäeval Euroopa Liidu ühishankes kokku leppida. Vaidluskohaks on küsimus, et kas tellimused peaks minema ainult ettevõtetele majandusbloki sees, mida tahab Prantsusmaa.

Euroopa Liidu liikmesriigid vaidlevad jätkuvalt Ukrainale mõeldud suurtükimoona ühishanke detailide üle ning kolmapäevane diplomaatide kohtumine ei toonud tulemusi. Prantsusmaa tahab, et laskemoonatellimused oleksid suunatud eelkõige majandusbloki sees asuvatele moonatootjatele, teatas Politico.

Kuna kolmapäevane kohtumine läks pingeliseks, siis süüdistas Prantsusmaa Euroopa Liidu diplomaat oma Poola ametivenda ajakirjanduse kaudu kokkuleppe puudumise süü Pariisi õlule veeretamises. Euroopa Liit peaks laskemoona ühishanke abil tellima Kiievile järgmise aasta jooksul kuni miljon suurtükimürsku. Majandusbloki liidrid on skeemi põhimõtteliselt heaks kiitnud, kuid lepinguteks mõeldud miljardi euro kulutamine on takerdunud erimeelsustesse.

Poola diplomaat samas süüdistab Prantsusmaad, kes tema sõnul teeb läbirääkimised ainult raskemaks. Prantsuse diplomaat samas peab Pariisi seisukohta pragmaatiliseks ning tõi esile, et lisaks laskemoona tellimustele mõeldud ühe miljardi euro on lisaks eraldatud miljard saadetava laskemoona kompenseerimiseks.

Sarnased leerid olid samas vaidlusküsimuses ka aprilli alguses ning siis täpsustas Politico, et Prantsusmaa positsiooni toetasid tollal ka Kreeka ja Küpros.

Politico sõnul püüdsid rootslased leida kahe äärmuse vahel kompromissi. Rootsi on praegu Euroopa Liidu eesistujariik. Rootslaste esitatud dokumendi kohaselt oleksid edasised laskemoonalepingud sõlmitud ainult nende tootjatega, mis paiknevad Euroopa Liidus ja Norras, kuid samas tekstis oli ka märge, et selline direktiiv ei tohiks muutuda pretsedendiks.

Mõned diplomaadid kurtsid, et rootslaste kompromiss liikus liialt palju Prantsuse positsiooni poole, kuid samas kurtsid teised, et selle sõnastuse tõttu tekkisid uued küsimused, et millised ettevõtted või allhankijad peaks olema kaasatud. Samas üks diplomaat kinnitas, et tegu on hea ettepanekuga ning seda saab arutada liikmesriikide pealinnades.

Kuna ühishanke vaidlused kestavad tõenäoliselt ka järgmine nädal, siis ei jõuta esmaspäevaseks Euroopa Liidu välisministrite kohtumiseks veel kokkuleppele.