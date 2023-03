ERR Brüsselis: Euroopa Keskpanga hinnangul panganduskriisi ei paista

Otsekui viimase aja pangakrahhide taustal tellitult liitus Euroopa Ülemkoguga reedel Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde. Mitu tundi kestnud esitluse ja küsimuste-vastuste vooru järel veendusid valitsusjuhid, et seis on kindel ning pankrottidelainet oodata ei maksa.

Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi hinnangul on pangandussüsteem tugev ja stabiilne.

"Võime selgelt öelda, et viimastel aastatel kehtestatud väga karmid reeglid on ennast õigustanud. Pangandus on Euroopas stabiilne ning euroalal on regulatoorsed organid mitmes valdkonnas, mis karme reegleid kehtestavad ja see on ennast ära tasunud. See paneb meid olukorda, kus saame öelda, et Euroopa panganduse regulaatorid ja süsteem on tugev ja stabiilne," sõnas Scholz.

Eesti peaministri Kaja Kallase sõnul selgitas Lagarde ka seda, kuidas see, mis toimus paari nädala eest USA Silicon Valley pangas, ei oleks siin võimalik, sest süsteemid on erinevad.

Üldiselt on Euroopa saanud Kallase sõnul energia- ja majanduskriisiga paremini hakkama kui kardeti, kuid edaspidi on inflatsiooni teise laine oht.

"See vaade on mõõdukalt optimistlik, aga samas loeti meile ka sõnad peale. Esiteks, eelarved tuleb saada tasakaalu. Teiseks peavad kõik energia toetusmeetmed olema ajutised ja lõppema, sest energiahinnad on tulnud alla ja see annab inflatsioonile hoogu juurde. Kolmandaks, jätkuv palgasurve olukorras, kus tegelikult inflatsioon hakkab aeglustuma ja inimeste ostujõud on taastunud, võib tekitada sekundaarse inflatsiooni, mis ei ole ka mõistlik," ütles Kallas.

Järgmisel korral kohtuvad riigi- ja valitsusjuhid juuni lõpus.