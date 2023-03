"Aktuaalne kaamera" käis Donbassis luureretkel Ukraina õhuluure rühmaga

Vene positsioonideni on alla kilomeetri ja vahepeal on kuulda, kuidas venelased kutsuvad ukrainlasi üles alla andma.

"See idee tekkis neil paar-kolm päeva tagasi. Ma arvan, et see lollus ei kesta kaua. Las proovivad. Ma arvan, et mitte kellelgi ei tule pähe alla anda. Ma ei saa aru, miks nad seda teevad," rääkis Ukraina sõjaväelane Stanislav.

"Eile lasid nad valjuhäälditest tankiroomikute kriginat, nagu palju tanke tuleks peale. Ja nende häälte varjus üritasid kergesoomukitega rünnata meie positsioone. Meie sõduritel oli raske tuvastada, mis tehnika tulemas on," kirjeldas sõjaväelane Roman.

95. dessantbrigaadi kuuluv Romani üksus tegeleb õhuluurega ning koosneb kogenud sõduritest.

"Ma olen juba harjunud. Enne istusin seal, 100-200 meetrit nende positsioonidest. Ma olen juba kõike näinud," rääkis sõjaväelane Mõkola.

"Ma olin rünnakrühmas, me puhastasime nendest terve selle metsa. Kaitsesime vaatluspunkte, siis sain rühmaülemaks. Kui juba teist korda haavata sain, määrati mind peale haiglast väljasaamist siia," ütles Stanislav.

Enne kui sõdurid on jõudnud oma drooni üles lasta, lendab meie pea kohal juba midagi.

Romani sõnul on raske eristada, kas lendav objekt on Ukraina või Vene vägede oma. "Raske öelda, kelle oma, sest vaenlaseni on siit väga lühike maa. Taevas on droone täis. Kasutatakse nii luure-, kui ka ründedroone, mis võivad visata miine ja granaate meie positsioonide pihta," kirjeldas ta.

Kuidas hindab Ukraina õhuluure oma vastast vene õhuluures?

"Peale venelaste mobilisatsiooni väljakuulutamist tekkisid neile ka vabatahtlikud abistajad. Näen nende Telegrami-kanalitest, kuidas neil see asi on korraldatud. Tuleb välja, et samal tasemel, nagu meil. Meie jälgime neid, nemad jälgivad meid. Nii meil kui ka neil on droonivastased seadmed, mis signaali kustutavad. Tootjad on ka samad. Kõik ostetakse Hiinast, mitte ei toodeta kohapeal," rääkis Stanislav.

Õhuluurel on ilmselt kõige paremini teada, milline on olukord sellel rindelõigul.

"Vastane on aktiivne, kasutab palju suurekaliibrilisi suurtükke, jalaväe lahingumasinaid ja soomukeid, samuti õhuväge lennukeid ja lahingkoptereid. Olukord on väga raske, kuid meie dessantväelased peavad vastu," rääkis Roman.

"Sügisel ründasime meie aktiivsemalt, nüüd aga nemad. Õnneks poisid peavad vastu. Kerge see pole, väga raske on," kirjeldas Mõkola.

"Inimesed on kaitses istumisest väsinud. Väga raske on. Meie jaoks oleks parem rünnata, peale minna," ütles Roman.

Ilma raskerelvastuseta aga peale minna ei saa. Kõik siin ootavad Lääne abi.