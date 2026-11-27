Kahe NATO diplomaadi kinnitusel teatas USA liitlastele, et lükkab oma Euroopas paiknevate vägede ülevaate esitamise esialgsest 1. detsembri tähtajast hilisemaks, vahendas Politico.

Kolmapäevasel NATO suursaadikute kohtumisel ütles USA asesuursaadik Scott Oudkirk liitlastele, et Washington ei esita Euroopa vägede paigutuse ülevaadet järgmisel kolmapäeval toimuval välisministrite kohtumisel.

USA kaitseminister Pete Hegseth kuulutas vägede ülevaatamise välja juunis. Selle eesmärk on hinnata Ühendriikide sõjalist kohalolekut Euroopas, sealhulgas sõdurite arvu, sõjalist ligipääsu, baaside kasutusõigusi ja ülelennulubasid. Ülevaate ajend on Washingtoni kavatsus suunata sõjalisi ressursse teistesse piirkondadesse, nagu läänepoolkera ning India ja Vaikse ookeani regioon.

"Loodame endiselt 1. detsembri tähtajast kinni pidada – vähemalt selles osas, et [USA kaitseminister Pete Hegseth] saaks lõpliku ülevaate kätte," ütles USA asekaitseminister Elbridge Colby eelmisel nädalal Brüsselis ajakirjanikele.

Colby kiitis selliste riikide nagu Saksamaa, Poola, Hollandi ja Skandinaavia maade "tohutut edasiminekut", kuna need on võtnud suurema vastutuse ja suurendanud oma kaitsekulutusi.

Diplomaadid lisasid, et USA ei nimetanud ümberkorralduse avalikustamiseks uut kuupäeva. Ühe viivituse põhjusena tõi Washington välja selle, et vaatab endiselt läbi liitlaste ettepanekuid, kuidas asendada USA praeguseid sõjalisi võimekusi, üksusi ja varustust.

Liitlased oletasid varem, et ülevaade võib viibida ebakindluse tõttu Hegsethi tuleviku üle administratsioonis pärast katset teda USA vahevalimiste järel ametist tagandada.

Suletud uste taga tehtud teade on esimene kinnitus, et Washington lükkab ülevaate edasi.

Viimastel kuudel on Colby ja teised USA ametnikud külastanud ümberkorralduse ettevalmistamiseks selliseid riike nagu Rumeenia, Poola ja Saksamaa.

Praegu teenib Euroopas ligikaudu 80 000 USA sõdurit, peamiselt Saksamaal, Itaalias ja Ühendkuningriigis.