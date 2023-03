Riik katsetab Harju- ja Raplamaa toiduabivajajate peal toidukaarti

Eelmisel aastal kasvas toiduabi saajate hulk hüppeliselt. Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala toimepidevuse juht Tea Varrak selgitas, et kui senimaani on ministeerium koostöös Eesti Toidupangaga jaganud igal aastal neljal korral abivajajatele ostetud toiduabi, mille sisu on peaasjalikult koosnenud kuivainetest, konservidest ja muudest pika säilivusajaga toodetest, siis uue süsteemiga saab inimene ise valida, milliseid toiduaineid ta toetuse eest soetada soovib.

Muu hulgas aitab toidukaardisüsteem vähendada kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ning Toidupanga inimeste töökoormust.

Toidukaardile kantakse kvartalis 30 eurot inimese kohta. Ühe perekonna kohta väljastatakse üks toidukaart, millele kantakse leibkonna toetussumma. Toetus tuleb ära kasutada kvartali jooksul ning allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Toidukaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu.

Lisaks Harju- ja Raplamaale on Varraku sõnul plaan üle minna toidukaartidele ka teistes piirkondades selle aasta jooksul. Välja on kuulutatud riigihange ka teiste maakondade katmiseks, kuhu ministeerium ootab osalema ka üle-Eestilise kauplusvõrguga ettevõtteid.

Toiduabi saajate nimekiri koostatakse toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel. Abi taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, misjärel tema majanduslikku olukorda hinnatakse ja hindamise tulemusel registreeritakse ta toiduabi saajate nimekirja ning temani toimetatakse kas läbi postiteenuse või sotsiaaltöötaja toidukaart.

2023. aasta esimeses kvartalis jagati ostetud toiduabi 32 196 inimesele, neist pea pooled olid Harju- ja Raplamaa elanikud. Selle arvestuse järgi kulunuks esimeses kvartalis üle Eesti toiduabivajajate toidukaartide tarbeks 965 880 eurot.