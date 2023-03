Soomes algas kolmapäeval parlamendivalimiste eelhääletus

Soomes algas kolmapäeval eelhääletamise periood. Ametlik valimispäev on 2. aprill pühapäeval. Küsitlusuuringute kohaselt on Soome Koonderakonna, põlissoomlaste ning Soome sotside toetus üsna võrdselt tasavägine.

Kolmapäeval algas Soome parlamendivalimiste eelhääletus. Nelja päeva jooksul saab valida ka Soome diplomaatilistes esindustes välismaal, sealhulgas Eestis. Ametlik valimispäev on 2. aprillil. Eelmistel parlamendivalimistel 2019. aastal tegi üle poole valijatest ehk 1,5 miljonit inimest oma otsuse eelhääletusel. Yle valimiseksperdi Samo Borgi sõnul võidakse nendel valimistel ületada eelmiste valimiste eelhääletamise rekord.

Samo Borg tõi esile, et eelhääletamisel osalevad pigem vanemad inimesed ning need valijad, kes on oma erakondlikus eelistuses kindlad.

Arvamusküsitluste kohaselt on parlamendivalimiste eel üsna võrdne toetus senisel peaministriparteil sotsiaaldemokraatidel ning praegu opositsioonis olevatel põlissoomlastel ja Koonderakonnal ehk Kokoomusel.

Helsingin Sanomate tellitud Kantar Emori küsitlusuuringu järgi on kõige populaarsem erakond Kookomus, kes pälvis 20,8 protsendi valijate toetuse. Koonderakonnale järgnesid toetusnumbrite järgi põlissoomlased ja Soome sotsid, kellel kummalgi on toetuseks 19,3 protsenti. Neljandal kohal on Soome Keskerakond 10,7 protsendiga, kellele järgnevad Soome rohelised 8,3 protsendiga ning Vasakpartei 8,2 protsendiga.

Soome poliitikavaatlejate sõnul on seis nii tasavägine, et võitjat prognoosida ei ole praegu võimalik.