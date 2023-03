Rootsi parlament hääletas NATO-ga liitumise poolt

Liitumise poolt hääletas 296 parlamendisaadikut, vastu oli 37 saadikut. 43 saadikut polnud kohal, vahendas The Guardian.

"NATO-ga liitumine on parim viis Rootsi julgeoleku kindlustamiseks," ütles kolmapäeval Rootsi välisminister Tobias Billström.

Rootsi taotles NATO-ga liitumist pärast Venemaa tungimist Ukrainasse, kuid vajab kõigi seniste liikmete heakskiitu. NATO-ga liitumise taotluse esitas siis ka Soome.

NATO kaitseallianssi kuulub 30 riiki ning siiani on kõikide liikmesriikide parlamendid peale Türgi ja Ungari kiitnud heaks Soome ja Rootsi taotlused kaitsealliansiga liitumiseks.

Türgi president teatas eelmisel reedel, et Türgi on otsustanud alustada Soome NATO-ga liitumise ratifitseerimise protsessiga. Erdogan ütles siis, et Rootsi NATO-ga liitumise üle veel kõnelused käivad.

Soome parlament toetas märtsi alguses ülekaalukalt NATO-ga liitumist.