Luksemburgi peaminister kritiseerib Macroni tuumalobi Brüsselis

Luksemburgi peaminister Xavier Bettel kritiseeris Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni tuumalobi Brüsselis. Prantsusmaa ja Tšehhi vabariik tahavad, et Euroopa Liidu roheenergia sildi alla kuuluks ka tuumaenergia, mida Bettel ei pea mõistlikuks ettepanekuks.

Luksemburgi peaminister Xavier Bettel ütles Politicole, et kuigi iga riik peaks ise otsustama, kuidas ta elektrit toodab, ei peaks tema sõnul tuumaenergia saama Euroopa Liidult roheenergia silti. Betteli arusaam erineb Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni omast, kelle sõnul peaks Euroopa Liit määratlema tuumajaamad roheenergiaks.

Xavier Bettel rõhutas Politicole antud intervjuus, et tuumaenergia ei ole jätkusuutlik, ohutu ega kiire. "Mõned inimesed arvavad, et müüvad tuumaenergiat vastusena kõige jaoks," tõi Luksemburgi peaminister esile. Bettel rõhutas samas, et ühe tuumajaama töölesaamine võib vähemalt 10 aastat aega võtta.

Xavier Bettel tõi lisaks esile rahvusvahelised intsidendid, mis on tekitanud katastroofilisi tagajärgi paljudele riikidele. Kolmanda kriitikapunktina rõhutas Luksemburgi peaminister, et tuumajäätmete probleemi pole siiani lahendatud.

Enamik Prantsuse elektrist pärineb tuumajaamadest ning Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni valitsus on Brüsselit lobistanud, et tuumaenergia oleks ka Euroopa Liidu roheenergia toetamise ettepanekute paketis, mille Euroopa Komisjon eelmisel nädalal avaldas.

Euroopa Komisjoni ettepanekute kohaselt saaks strateegilisi netonullheitetööstuse projekte kiiremas korras menetleda ja nad peaks saama ka kergemini rahastusele ligi. Ettepanekute kogum on osa laiemast Brüsseli soovist viia Euroopa eemale fossiilkütuste kasutamisest ja liikuda enam roheenergia kasutamise poole.

Neljapäeval algab Brüsselis Euroopa Ülemkogu kohtumine, kus on kavas arutada Euroopa Liidu rohetehnoloogia plaane. Nii Prantsusmaa kui ka Tšehhi vabariik toetavad ettepanekut kasutada terminit "tehnoloogianeutraalne", mis kaude tunnistaks, et Euroopa Liidu roheenergia alla kuuluvad kõik elektrienergia tootmise viisid, sh tuumaenergia.